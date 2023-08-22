موسكو تقول إن إحدى مقاتلاتها من طراز سوخوي دمرت قارب استطلاع أوكراني في البحر الأسود

الحرب في أوكرانيا

دمرت طائرة حربية روسية قارب استطلاع أوكراني في البحر الأسود، وفق ما أفادت سلطات موسكو الثلاثاء. وحسب وزارة الدفاع، فإن القارب أبحر بالقرب من منشآت إنتاج الغاز. وكثف الجيش الروسي هجماته على بنى تحتية لمرافئ في البحر الأسود ونهر الدانوب، منذ انسحابها من اتفاق سمح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية، دخل حيز التنفيذ في صيف 2022. وفي وقت متأخر الاثنين أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت مسيرتين أوكرانيتين فوق البحر الأسود على بعد 40 كيلومترا شمال غرب شبه جزيرة القرم.

سفن أوكرانية في البحر الأسود، 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في ساعة مبكرة الثلاثاء، أن مقاتلة من طراز سوخوي تابعة لها دمرت زورق "استطلاع" أوكراني في البحر الأسود.

وذكرت الوزارة على تلغرام "الليلة، دمر طاقم طائرة إس يو-30 سم تابعة لأسطول البحر الأسود زورق استطلاع تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مرافق إنتاج الغاز الروسي في البحر الأسود".

ولم يكشف البيان عن تفاصيل بشأن نوع الزورق الذي دمر أو موقع الحادثة بالتحديد.

وكان مسؤولون روس قد أعلنوا عن إحباط عدد من الهجمات بمسيرات بحرية على سفن حربية تابعة لها في البحر الأسود.

مساء الخميس استُهدفت سفن تابعة للأسطول الروسي في هجوم بمسيّرات بحرية أوكرانية، وفق وزارة الدفاع الروسية.

وتصاعدت الهجمات من الجانين في البحر الأسود منذ انسحاب روسيا من اتفاق أتاح تصدير الحبوب الأوكرانية عبره.

فرانس24/ أ ف ب

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