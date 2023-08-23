روسيا تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين فوق منطقة موسكو وتدمير سفينتين حربيتين أوكرانيتين

الحرب في أوكرانيا

أفاد رئيس بلدية موسكو الأربعاء بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين، الأولى فوق منطقة موسكو وأخرى فوق المدينة، مشيرا إلى عدم تسجيل أي إصابات وفق التقارير الأولية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده لا تشجع أو تتيح القدرة على شن هجمات داخل روسيا. تزامن ذلك مع إعلان وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق الثلاثاء، أنّها دمّرت سفينتَين حربيتَين أوكرانيتَين في البحر الأسود.

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أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة مسيّرة فوق منطقة موسكو وأخرى فوق المدينة، وفق ما أفاد رئيس بلدية موسكو الأربعاء، في سادس ليلة من الهجمات على العاصمة الروسية.

وقال سيرغي سوبيانين على تطبيق تيلغرام: "الليلة، أسقط الدفاع الجوي طائرة مسيّرة فوق موجيسكي في منطقة موسكو. الطائرة المسيّرة الثانية هاجمت مبنى قيد الإنشاء في المدينة".

وأشار إلى عدم تسجيل أي إصابات، وفق التقارير الأولية.

وتتبادل موسكو وكييف الهجمات بالطائرات المسيّرة بشكل منتظم، مع تزايد الغارات التي تستهدف الأراضي الروسية مؤخرا.

وأفادت وكالة أنباء ريا نوفوستي عن سماع دوي "انفجار" في حي الأعمال بمدينة موسكو، مضيفة أنه "بعد ذلك بقليل، تصاعد الدخان من مبان في نفس المنطقة".

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن خدمات الطوارئ قولها، إن أحد المباني قيد الإنشاء في حي الأعمال تعرض لأضرار طفيفة.

وأضافت تاس نقلا عن هيئة الطيران أن حركة الملاحة الجوية توقفت في مطارات فنوكوفو وشيريميتييفو ودوموديدوفو في موسكو.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده لا تشجع أو تتيح القدرة على شن هجمات داخل روسيا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الأمر متروك لكييف لتختار كيف تدافع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي، مشيرا إلى أن بوسع موسكو إنهاء الحرب في أي وقت وذلك بالانسحاب من أوكرانيا.

روسيا تعلن تدمير سفينتين حربيتين أوكرانيتين

وكانت موسكو أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، أنّها دمّرت سفينتَين حربيتَين أوكرانيتَين في البحر الأسود، في أحدث مواجهة في الممرّ المائي منذ انسحاب موسكو من اتفاق مهمّ لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وتصاعدت الهجمات من الجانبين في البحر الأسود منذ انسحبت روسيا في تموز/يوليو من اتفاق برعاية الأمم المتحدة، أتاح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر آمن.

وسبق أن قصفت روسيا بنى تحتية لمرافئ أوكرانية في البحر الأسود وعلى نهر الدانوب، فيما هاجمت أوكرانيا سفنا روسية في مياهها وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تلغرام إنّ طائرة سوخوي إس يو-30 تابعة لها دمّرت "زورق استطلاع" تابعاً للقوات المسلحة الأوكرانية في "منطقة مرافق لإنتاج الغاز الروسي في البحر الأسود".

ولم يكشف البيان أيّ تفاصيل بشأن نوع الزورق الذي دُمّر أو مكان الهجوم، الذي يأتي بعد وصول أول سفينة شحن مدنية أبحرت في البحر الأسود من أوكرانيا إلى اسطنبول في تحد للحصار الروسي.

وفي وقت لاحق، تحدثت الوزارة عن تدمير زورق ثان، قائلة على تلغرام "قرابة الساعة 11,00 صباحا شرق جزيرة الأفعى، دمّرت طائرة تابعة للقوات المسلّحة الروسية زورقاً سريعاً أمريكي الصنع طراز ويلارد سي فورس كانت على متنه مجموعة إنزال تابعة للقوات المسلّحة الأوكرانية".

وكانت موسكو قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستتعامل مع أي سفينة تقترب من أوكرانيا في البحر الأسود، بوصفها سفينة شحن عسكرية محتملة عقب انهيار اتفاق الحبوب.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

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