روسيا: قتلى في تحطم طائرة أثناء رحلة داخلية بينهم قائد فاغنر يفغيني بريغوجين

أعلنت السلطات الروسية أن طائرة ركاب خاصة على متنها 10 أشخاص تحطمت الأربعاء في منطقة تفير شمالي العاصمة موسكو خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبورغ، مؤكدة مقتل كل من كان على متنها، ومن بينهم قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين وفق هيئة الطيران المدني الروسية.

© أ ف ب/ أرشيف

صورة من فيديو نشرها في السادس من أيار/مايو 2023 مكتب كونكورد الإعلامي تظهر يفغيني بريغوجين زعيم مجموعة فاغنر في منطقة كراسنودار.

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قالت وزارة الطوارئ الروسية في منشور على تطبيق تلغرام "كان هناك 10 أشخاص على متن الطائرة، من بينهم طاقم من ثلاثة أشخاص. وفقا للمعلومات الأولية، قضى كل الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة".

وقالت وكالة تاس الروسية إن الطائرة التي كانت في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبرغ كانت تقل سبعة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم.

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يأتي هذا، وسط أنباء تفيد بأن قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين كان على متنها.

ومن جهتها، أفادت هيئة الطيران المدني الروسية أن بريغوجين كان ضمن قائمة الركاب.

🚨إعلام محلي: أبلغ السكان المحليون في منطقة تفير الروسية الذين شاهدوا تحطم طائرة قائد فاغنر أنهم سمعوا انفجارين كبيرين قبل أن ينكسر جناح الطائرة. pic.twitter.com/8bwNaspGg7 — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) August 23, 2023

وتعد الطائرة المنكوبة من طراز "إمبراير ليغاسي" وقد تحطمت قرب قرية كوجينكينو، في منطقة تفير، شمال غرب موسكو.

كما أكدت وزارة الطوارئ الروسية في بيانها أنها "تقود عمليات بحث".

ومن جهتها، بثت عدة قنوات على تلغرام تقول إنها مرتبطة بمجموعة فاغنر، مقاطع فيديو قالت إنها للطائرة المنكوبة.

CBS: يبدو أن طائرة زعيم فاغنر أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية. pic.twitter.com/iyqjlr3zzX — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) August 23, 2023

وفي هذه المقاطع التي لم تتمكن وكالة الأنباء الفرنسية من التحقق من صحتها يظهر حطام مشتعلة فيه النيران وطائرة تسقط من الجو.

وكان قد ظهر بريغوجين مساء الإثنين، في مقطع فيديو نشرته مجموعات قريبة من فاغنر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه إنه موجود في أفريقيا ويعمل على "جعل روسيا أعظم في جميع القارات وضمان مزيد من الحرية في أفريقيا".

"رسالة من بوتين للنخب الروسية"

وفي ردة فعل لتحطم الطائرة الروسية قالت الرئاسة الأوكرانية إن تحطم الطائرة في روسيا "رسالة من بوتين للنخبة الروسية".

ومن جهتها، قالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية الأربعاء " لن يتفاجأ أحد" إذا تأكد مصرع يفغيني بريغوجين في حادث الطائرة الروسية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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