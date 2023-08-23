ملك إسبانيا يعين زعيم اليمين فيخو كمرشح لرئاسة حكومة جديدة

قرر ملك إسبانيا فيليبي السادس الثلاثاء زعيم اليمين ترشيح ألبرتو نونييس فيخو لرئاسة الحكومة الجديدة، على الرغم من عدم حصده الغالبية المطلوبة لتولي المنصب. وأوضح الديوان الملكي في بيان الخطوة بأن "الحزب الشعبي هو التشكيل السياسي الذي حصد أكبر عدد من المقاعد" في البرلمان، مذكرا بأن هذه "الممارسة" باتت "عرفا" بحسب الدستور الحالي.

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أعلنت رئيسة مجلس النواب في إسبانيا أن الملك فيليبي السادس رشح الثلاثاء زعيم اليمين ألبرتو نونييس فيخو لرئاسة الحكومة، على الرغم من عدم حصده الغالبية المطلوبة لتولي المنصب.

وقالت الرئيسة الجديدة للمجلس فرانسينا أرمينيغول في مؤتمر صحافي، إن الملك أبلغ "قراره اقتراح ألبرتو نونييس فيخو مرشحا لرئاسة الحكومة".

وكان خيار الملك غير محسوم لأن لا فيخو، زعيم الحزب الشعبي المحافظ، ولا رئيس الوزراء الاشتراكي المنتهية ولايته بيدرو سانشيز، تمكن من حصد الغالبية المطلوبة في الانتخابات المبكرة التي أجريت في 23 تموز/يوليو.

وبرر الديوان الملكي في بيان الخطوة بأن "الحزب الشعبي هو التشكيل السياسي الذي حصد أكبر عدد من المقاعد" في البرلمان، مذكّرا بأن هذه "الممارسة" باتت "عرفا" بحسب الدستور الحالي.

ورحب فيخو بقرار الملك الإسباني، وجاء في منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "أشكر جلالة الملك على قراره (...) سنمنح فرصة لأكثر من 11 مليون مواطن يريدون التغيير".

Agradezco a S.M. el Rey su decisión de nombrarme candidato a la Presidencia del Gobierno.



Daremos voz a los más de 11 millones de ciudadanos que quieren cambio, estabilidad y moderación con un Gobierno que defienda la igualdad de todos los españoles. pic.twitter.com/fLqCBiZoir — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 22, 2023

وأشارت رئيسة مجلس النواب إلى أنها ستتواصل مع فيخو في الساعات المقبلة، بغية تحديد موعد لجلسة تصويت على توليه رئاسة الحكومة.

فبعدما التقى سانشير وفيخو على التوالي الملك الإسباني الثلاثاء، أشار كل منهما إلى موافقته على أن يعقد مجلس النواب جلسة تصويت على تولي فيخو رئاسة الحكومة في حال وقع اختيار الملك عليه.

وكان الملك الإسباني قد بدأ الاثنين لقاءاته، واستقبل الثلاثاء زعيم حزب فوكس اليميني المتطرف ومن ثم سانشيز، ومن بعده فيخو.

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سباق للحصول على الأغلبية

للفوز من الدورة الأولى يتعين على فيخو نيل الأغلبية المطلقة أي أصوات 176 نائبا (من أصل 350 نائبا)، أما في الدورة الثانية فتكفي الأغلبية البسيطة.

وفي حال لم يصوت المجلس النيابي لصالح تولي فيخو رئاسة الحكومة، تعطى مهلة شهرين لتشكيل غالبية أخرى، وفي حال انقضت المهلة من دون التوصل لذلك تتم الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة.

في الانتخابات الأخيرة نال الحزب الشعبي بزعامة فيخو 136 مقعدا، بينما نال حزب "فوكس" اليميني المتطرف، حليفه الوحيد المحتمل في أي ائتلاف حكومي، 33 مقعدا.

وبذلك، جمع الحزبان 169 مقعدا برلمانيا. في المقابل، حصد الحزب الاشتراكي بزعامة سانشيز 122 مقعدا، مقابل 31 لحليفه حزب سومر من أقصى اليسار، ما يمنح الحزبين معا 153 مقعدا.

فرانس24/ أ ف ب

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