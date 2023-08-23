🔴 مباشر: السلطات الروسية: قائد فاغنر بريغوجين كان على متن طائرة تحطمت وقتل ركابها

قالت السلطات الروسية إن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين موجود على قائمة ركاب طائرة خاصة تحطمت مساء الأربعاء شمالي موسكو ولم ينج منها أحد. وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن هيئة الطيران أن "تحقيقا بدأ في حادث تحطم طائرة إمبراير الذي وقع الليلة في منطقة تفير. ووفقا لقائمة الركاب، كان من بينهم اسم ولقب يفغيني بريغوجين".

رئيس مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوزين يغادر مقر المنطقة العسكرية الجنوبية وسط انسحاب المجموعة من مدينة روستوف أون دون، روسيا في 24 يونيو/حزيران 2023.

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أكدت هيئة النقل الجوي الروسية أن يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر كان على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت الأربعاء في روسيا وقتل كل من كان على متنها.

وقالت الهيئة إنه "وفقاً لشركة الطيران، فإن الركاب التالية أسماؤهم كانوا على متن الطائرة" التي تحطمت وهي من طراز إمبراير-135، معددة أسماء كل الركاب ومن ضمنهم بريغوجين وساعده الأيمن ديمتري أوتكين.

وقاد بريغوجين (62 عاما) تمردا ضد قيادات الجيش الروسي يومي 23 و24 حزيران/يونيو، وهو تمرد قال عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه كان ليلقي بروسيا في هوة حرب أهلية.

وانتهى التمرد بالمفاوضات وباتفاق مع الكرملين فيما يبدو تضمن موافقة بريغوجين على الانتقال إلى روسيا البيضاء المجاورة. لكنه ظهر وهو يتحرك بحرية داخل روسيا بعد الاتفاق.

وسعى بريغوجين إلى الإطاحة بوزير الدفاع سيرجي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف.

ونشر بريغوجين يوم الإثنين كلمة عبر الفيديو أشار فيها إلى أنه في أفريقيا.

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