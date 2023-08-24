ريبورتاج: أوكرانيا تستعرض آليات روسية مدمرة بأشهر ميادين كييف في احتفالات عيد الاستقلال

عرضت أوكرانيا الخميس عربات عسكرية روسية مدمّرة في أحد أشهر ميادين العاصمة كييف، لاستعراض ما غنمته من الجيش الروسي منذ بداية الغزو، بمناسبة حلول احتفالات عيد الاستقلال في الـ24 آب/أغسطس من كل عام. أصر الأوكرانيون على الحضور لتوجيه رسالة حول الصمود رغم مآسي الحرب، وهم يحتفلون أيضا بعيد "العلم" حيث يتم غرس علم تكريما لروح كل شخص فقدوه على جبهات القتال. ويحرص الأوكرانيون عموما على البقاء غير بعيدين من محطات الميترو تحسبا لأي ضربات روسية.

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