مقتل بريغوجين.. بايدن ليس متفاجئا وباريس تشير إلى "شكوك منطقية" حول ظروف تحطم طائرته

توالت ردود الفعل الدولية بعد الأخبار القادمة من روسيا عن مقتل قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بعد تحطم طائرته في منطقة بشمال غرب موسكو. وجاءت الردود بالخصوص من الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أكد أنه ليس "متفاجئا" باحتمال مقتله فيما تحدثت باريس عن "شكوك منطقية" حول "ظروف" تحطم طائرته. وكان بوتين قد وصف بريغوجين، من دون أن يسميه، بالـ"خائن" إثر التمرد الفاشل الذي قاده زعيم فاغنر ضد القيادة العسكرية الروسية في حزيران/يونيو.

© أ ف ب

ورود تحمل شعار مجموعة فاغنر الروسية في مقر المجموعة شبه العسكرية في سان بطرسبورغ، 24 أغسطس/آب 2023.

إعلان اقرأ المزيد

"لست متفاجئا". هذا كان أول تعليق من الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد ورود أنباء عن مقتل قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين إثر تحطم طائرة كانت تقله في منطقة تفير لشمال غرب موسكو.

وقال بايدن "ليست كثيرة الأمور التي تحصل في روسيا ولا يكون بوتين وراءها"، مشددا على عدم امتلاكه في الوقت الراهن معلومات كافية لمعرفة الجواب.

وكان مسؤولون روس قد أفادوا بأن بريغوجين كان على متن طائرة خاصة تحطمت الأربعاء في روسيا وقضى جميع من كانوا داخلها.

"شكوك منطقية"

بدوره اعتبر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران الخميس أن ثمة "شكوكا منطقية" حول "ظروف" تحطم طائرة يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر الروسية الذي قاد تمردا في حزيران/يونيو في روسيا.

وقال فيران ردا على أسئلة محطة "فرانس 2" التلفزيونية العامة "هذه من حيث المبدأ حقيقة يمكن الإقرار بها".

من جهتها، قالت زعيمة المعارضة البيلاروسية في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا إن بريغوجين "قاتل"، مؤكدة أن "أحدا لن يفتقده". وأعربت عن أملها بأن يؤدي "موته إلى تفكيك وجود فاغنر في بيلاروسيا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف بريغوجين، من دون أن يسميه، بالـ"خائن" إثر التمرد الفاشل الذي قاده زعيم فاغنر ضد القيادة العسكرية الروسية في حزيران/يونيو.

مراسل فرانس24 في موسكو متحدثا عن مقتل بريغوجين 01:35

وبينما كانت أجهزة الطوارئ تنتشل الجثث من موقع تحطم الطائرة، كان بوتين يلقي كلمة بمناسبة الذكرى الثمانين لمعركة كورسك في الحرب العالمية الثانية.

وزار بوتين هذه المنطقة الواقعة في جنوب غرب روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا لإحياء هذه الذكرى أمام حشد من مواطنيه.

ولم يتطرق الرئيس الروسي في كلمته إلى تحطم الطائرة، مكتفيا بتوجيه تحية إلى الجنود الروس "المخلصين" الذين "يقاتلون بشجاعة وتصميم" في أوكرانيا.

وشدد الرئيس الروسي على أن "الإخلاص للوطن والولاء للقَسم العسكري يوحد جميع المشاركين في العملية العسكرية الخاصة"، الاسم الذي تطلقه موسكو على هجومها على أوكرانيا.

بوتين "لا يسامح أحدا"

في المقابل، اعتبر مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك في منشور على منصة "إكس" (توير سابقا) قبل تأكيد هيئة النقل الجوي الروسية مقتل قائد فاغنر أن "التخلص" من بريغوجين ومن قيادة فاغنر "بعد شهرين على محاولة الانقلاب هو رسالة من بوتين للنخب الروسية قبل انتخابات 2024"، مضيفا "بوتين لا يسامح أحدا".

موفد فرانس24 إلى كييف متحدثا عن مقتل بريغوجين 03:13 ما موقف أوكرانيا من مقتل قائد فاغنر؟ © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

وخلال ساعات التمرد القليلة استولى رجال بريغوجين على مواقع عسكرية في جنوب روسيا قبل أن يزحفوا باتجاه موسكو.

لكن بريغوجين ما لبث أن أوقف زحفه وأنهى تمرده مساء 24 حزيران/يونيو باتفاق مع الكرملين توسطت فيه بيلاروسيا.

ولأسباب لم تتضح، بدا أن زعيم فاغنر ظل يسافر من وإلى روسيا بعد انتفاضته على القيادة العسكرية، حتى أنه شارك بعد أيام قليلة من تمرده الفاشل في اجتماع بالكرملين.

وعلى الرغم من تمرده، فقد أفلت بريغوجين من كل الملاحقات القانونية.

آخر ظهور من أفريقيا

وكان بريغوجين قد ظهر مساء الاثنين في مقطع فيديو نشرته مجموعات قريبة من فاغنر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه إنه موجود في أفريقيا ويعمل على "جعل روسيا أعظم في جميع القارات وضمان مزيد من الحرية في أفريقيا".

وكان ذلك أول ظهور لبريغوجين منذ أن قرر وقف تمرده ضد الحكومة الروسية في حزيران/يونيو الماضي.

وبدا بريغوجين في الفيديو مسلحا ويرتدي ملابس عسكرية في منطقة صحراوية.

وقال في الفيديو الذي بُث على حسابات في تطبيق تلغرام مقربة من مجموعته، "نحن نعمل! درجة الحرارة +50، مثلما نحبها تماما. مجموعة فاغنر تنفذ مهمة استطلاعية، وهذا يعزز عظمة روسيا في جميع القارات ويضمن مزيدا من الحرية لأفريقيا".

وبعد أن قال إن مجموعته تمثل "كابوسا" لجهاديي تنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة، دعا بريغوجين إلى التطوع في صفوف مجموعته "لتحقيق المهام التي تم تحديدها والتي وعدنا بالوفاء بها".

ولم يذكر في أي بلد هو، فيما تتواجد المجموعة في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى.

منذ انتهى تمرد الـ24 ساعة الذي نفذه في روسيا، لم يتواصل بريغوجين مع العالم سوى عبر رسائل صوتية بُثت على تلغرام، وذلك خلافا لما اعتاد أن يفعل عندما كان في أوكرانيا حين كانت وسيلته المفضلة في التواصل الإعلامي هي تسجيلات الفيديو.

وأضر تمرد فاغنر بهيبة روسيا، وانتهى مساء 24 حزيران/يونيو باتفاق ينص على مغادرة بريغوجين إلى بيلاروسيا، وخُير مقاتلوه بين الانضمام إليه هناك أو الالتحاق بالجيش الروسي النظامي أو العودة إلى الحياة المدنية.

وفي حين استقر بعض مقاتلي فاغنر في بيلاروسيا حيث عملوا خصوصا "مدربين" لجنودها، ظل مكان بريغوجين مجهولا.

ويأتي تحطم الطائرة في نفس اليوم الذي أعلنت فيه موسكو أن الجنرال سيرغي سوروفيكين، قائد القوات الجوية الروسية وأحد أبرز ضباط الجيش، أُعفي من مهامه.

اقرأ أيضا"مجنون وقاس".. إعفاء سوروفيكين قائد القوات الجوية الروسية من مهامه

وجمعت صلات وثيقة بين الجنرال سوروفيكين الذي اشتهر بصلابته وقسوته، ومجموعة فاغنر.

وسرت شائعات منذ أسابيع عن عزله في أعقاب تمرد المجموعة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير نقلا عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية، أن سوروفيكين كان على علم مسبق بتمرد بريغوجين وأنه ربما يكون قد اعتُقل. لكن الكرملين نفى المعلومات الواردة في التقرير، من دون أن يلغي ذلك الغموض الذي يلف مصيره.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك