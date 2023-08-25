روسيا تعلن إسقاط 42 مسيّرة أوكرانية فوق القرم وصاروخ بمنطقة كالوغا القريبة من موسكو

الحرب في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة إسقاط صاروخ أوكراني كان يستهدف "أهدافا مدنية" في منطقة كالوغا القريبة من موسكو، بالإضافة إلى إسقاط "طائرات مسيّرة عدة" فوق شبه جزيرة القرم. يأتي ذلك غداة إعلان كييف شن عملية خاصة في شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا العام 2014.

طائرة مروحية روسية تحلق بالقرب من الجسر الذي يربط شبه الجزيرة القرم بالأراضي الروسية.

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أكدت روسيا الجمعة إسقاط صاروخ أوكراني كان يستهدف "أهدافا مدنية" في منطقة كالوغا، بالإضافة إلى إسقاط "طائرات عدة بلا طيار" قبالة شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع على تلغرام إن محاولة كييف شن هجوم ضد "أهداف مدنية على أراضي الاتحاد الروسي قد أُحبِطت". وأضافت أن "الصاروخ رصد ودمر بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق أراضي منطقة كالوغا" في جنوب غرب العاصمة الروسية.

ولم تُقدم وزارة الدفاع الروسية مزيدا من المعلومات حول المواقع المُستهدفة ولم تذكر ما إذا تسبب تدمير الصاروخ في أي إصابات أو أضرار.

من جانبها، أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء بإغلاق حركة الرحلات الجوية في مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو الدوليين في موسكو فجر الجمعة.

وتقع كالوغا على حدود منطقة موسكو التي استهدفتها مرارا طائرات أوكرانية بلا طيار خلال الأيام الأخيرة وفقا للسلطات الروسية.

إلى ذلك، تحدثت الإدارة الروسية في القرم، خلال أولى ساعات فجر الجمعة، عن إسقاط مسيّرات قبالة شبه الجزيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية فجر الجمعة أنها أسقطت 42 مسيرة أوكرانية في القرم، متحدثة عن هجوم نادر على شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو عام 2014.

وقالت الوزارة على تلغرام "دُمرت تسع مسيرات... فوق أراضي جمهورية القرم. وتم تحييد 33 مسيرة بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية وقد تحطمت من دون بلوغ هدفها".

ولم تُعط الوزارة معلومات عن أي إصابات أو أضرار نتيجة تدمير المسيرات.

وكان حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوزاييف أفاد في وقت سابق عن إسقاط عدة مسيرات قبالة القرم "في منطقة كيب تشيرسونيس" في جنوب غرب شبه الجزيرة على بُعد حوالى 10 كيلومترات من ميناء سيفاستوبول الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي.

وقال رازفوزاييف إن أجهزة الطوارئ لم تعلن عن "أي أضرار في المنشآت المدنية".

وتتعرض القرم بانتظام لهجمات بمسيّرات جوية وبحرية منذ بدء كييف هجومها المضاد على القوات الروسية في مطلع حزيران/يونيو.

وأسقطت موسكو في نهاية تموز/يوليو 25 طائرة مسيرة موجهة ضد القرم بدون تسجيل أي إصابات، بعدما أسقطت 18 مسيّرة في منتصف الشهر ذاته.

تدريب طيارين أوكرانيين

تؤكد كييف عزمها على استعادة المناطق التي احتلتها موسكو بما فيها القرم.

وأعلنت أوكرانيا الخميس في يوم عيد الاستقلال الوطني أن وحدات من قواتها الخاصة شنت عملية عسكرية نوعية في شبه جزيرة القرم رفعت خلالها العلم الأوكراني، ما يمثل انتصارا رمزيا ولو بصورة عابرة.

ولم توضح الاستخبارات العسكرية الأوكرانية مهمة وحدات القوات الخاصة مكتفية بالقول إنها غادرت "بدون تكبد خسائر" بعد إنجاز كل "أهدافها ومهامها".

وكانت الاستخبارات الأوكرانية أعلنت الأربعاء تدمير نظام مضادات جوية في القرم.

وفي سياق الهجوم المضاد الأوكراني، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس أن الولايات المتحدة ستبدأ في أيلول/سبتمبر المقبل تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات إف-16 التي وعدت حتى اليوم ثلاث دول هي النرويج وهولندا والدانمارك بتزويد كييف عددا منها.

كذلك، أفاد البيت الأبيض أن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والأوكراني فولوديمير زيلينسكي ناقشا خلال مكالمة هاتفية الخميس "ضمان موافقة سريعة على أن تنقل دول أخرى طائراتها من طراز إف-16 إلى أوكرانيا بعد التدريب".

وكانت النرويج أعلنت في وقت سابق الخميس أنها ستزود أوكرانيا عددا من هذه المقاتلات الأمريكية الصنع، لتصبح بذلك ثالث دولة تقطع تعهدا مماثلا بعد الدانمارك وهولندا.

فرانس24/ أ ف ب

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