أوكرانيا تصد صواريخ في غارة ليلية وموسكو تسقط مسيرتين على الحدود الأوكرانية

الحرب في أوكرانيا

قالت القوات الجوية الأوكرانية في وقت مبكر من اليوم الأحد إن الجيش الأوكراني دمر أربعة صواريخ كروز في غارة جوية روسية خلال الليل. فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرتين مسيرتين اليوم الأحد في منطقتين على الحدود مع أوكرانيا.

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تشغيل طائرة مسيّرة قابلة لإعادة الاستخدام تدعى Punisher من صنع الشركة الأوكرانية UA Dynamics أثناء اختبارها في منطقة كييف في 11 أغسطس/آب 2023

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أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأحد أن روسيا شنت هجوما جويا خلال الليل على العاصمة كييف وأجزاء أخرى من أوكرانيا وقال إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت أربعة صواريخ من نوع كروز في غارة جوية روسية كانت متجهة صوب العاصمة.

وقالت القوات الأوكرانية أيضا إنها رصدت ما يصل إلى ثمانية أهداف في الجو، لكنها لم تحدد الأماكن التي أصابتها الصواريخ الأخرى.

هذا، وأظهرت بيانات للقوات الجوية الأوكرانية أن تحذيرات من غارات جوية صدرت في جميع أنحاء أوكرانيا لمدة ثلاث ساعات الأحد قبل إعلان زوال الخطر في حوالي الساعة السادسة صباحا (0300 بتوقيت غرينتش).

وإلى ذلك، قال سيرهي بوبكو مدير الإدارة العسكرية في كييف عبر تطبيق تلغرام "دمرت قوات الدفاع الجوي أهدافا معادية كانت تتحرك باتجاه كييف". مضيفا أن الهجوم شمل صواريخ كروز.

وإلى حد الساعة، لم ترد معلومات عن حجم الهجوم أو الأضرار المحتملة أو إن كان قد أسفر عن سقوط قتلى.

صد مسيّرتيْن فوق منطقتي كورسك وبريانسك

ومن جهتها، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرتين مسيرتيْن اليوم الأحد في منطقتين على الحدود مع أوكرانيا.

وقالت الوزارة عبر تطبيق تلغرام إن القوات الروسية أسقطت طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك غرب روسيا وأسقطت الطائرة الأخرى في منطقة كورسك الواقعة إلى الجنوب منها مباشرة.

فرانس24/ رويترز

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