أوكرانيا تعلن وصول ثاني سفينة شحن من أوديسا إلى مياه آمنة منذ انهيار اتفاق الحبوب

أعلنت كييف الأحد وصول ثاني سفينة شحن أبحرت من ميناء أوديسا إلى مياه آمنة منذ انهيار اتفاق الحبوب مع موسكو. والسفينة "برايموس" المحملة بالصلب "عبرت بنجاح ممرنا المؤقت في البحر الأسود"، حسب قول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على شبكات التواصل الاجتماعي.

صورة من المكتب الصحفي لوزارة البنية التحتية الأوكرانية، تظهر سفينة الحاويات جوزيف شولت (علم هونغ كونغ) وهي تغادر ميناء أوديسا للمضي عبر الممر المؤقت الذي تم إنشاؤه للسفن التجارية من موانئ البحر الأسود الأوكرانية في أوديسا، أوكرانيا، 16 آب/أغسطس 2023.

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وصلت سفينة شحن ثانية أبحرت من ميناء أوديسا إلى مياه آمنة، حسبما أعلنت أوكرانيا الأحد، على الرغم من التحذيرات الروسية من أن سفنا كهذه ستعتبر أهدافا عسكرية.

وكانت كييف قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي إقامة الممر البحري الجديد بعد خروج روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الذي كان يرمي إلى ضمان الملاحة الآمنة لسفن الشحن المحمّلة بالحبوب الأوكرانية والمبحرة من موانئ البلاد.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على شبكات للتواصل الاجتماعي إن "السفينة الثانية وصلت إلى المياه الرومانية بعدما عبرت بنجاح ممرنا المؤقت في البحر الأسود". وأشار إلى أن السفينة "برايموس" التي ترفع علم ليبيريا محمّلة بالصلب للسوق الإفريقية. وقال زيلينكسي "أشكر كل من جعل هذا الأمر ممكنا، عمّال موانئنا مقاتلينا وكل من يدافع عن الحرية".

وجاء ذلك بعيد إعلان روسيا نشر مقاتلة لاعتراض مسيّرة استطلاعية تابعة لسلاح الجو الأمريكي لإبعادها عن الحدود الروسية فوق البحر الأسود.

وتزايد عدد الهجمات في البحر الأسود من الطرفين منذ أن رفضت موسكو في منتصف تموز/يوليو تمديد العمل باتفاق رعته تركيا والأمم المتحدة كان يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود رغم الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا منذ شباط/فبراير 2022.

ومنذ خروج روسيا من الاتفاق، صعّدت موسكو هجماتها على البنى التحتية الأوكراني في البحر الأسود والمرافق التي تستخدمها كييف لتصدير الحبوب عبر نهر الدانوب، فيما تهاجم كييف سفنا روسية في مياهها وفي شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في العام 2014.

وكانت كييف قد أعلنت في الأسبوع الماضي إبحار أول سفينة شحن من ميناء أوديسا عبر ممر الملاحة المؤقت.

فرانس24/ أ ف ب

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