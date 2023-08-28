أوكرانيا تعلن السيطرة على قرية روبوتين الاستراتيجية في جنوب شرق البلاد

أعلنت أوكرانيا الإثنين أن قواتها استعادت السيطرة على قرية روبوتين بعد أسابيع من المعارك في الجبهة الجنوبية، في خطوة تأمل كييف بأن تعطي دفعا لهجومها المضاد الذي يواجه صعوبات. وتعتبر هذه المنطقة من الجبهة محورية في الهجوم باتجاه مدينتي توكماك ثم ميليتوبول، بهدف كسر وحدة الأراضي التي تحتلها روسيا في جنوب البلاد وشرقها مع شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014.

صورة ملتقطة من مقطع فيديو تم إصداره في 11 حزيران/يونيو 2023 ، تظهر جنودا أوكرانيين يرفعون العلم الأوكراني على مبنى في بلاغوداتني، القرية الأولى التي تم تحريرها، منطقة دونيتسك ، أوكرانيا.

إعلان اقرأ المزيد

قالت أوكرانيا الإثنين إن قواتها سيطرت على قرية روبوتين في جنوب شرق البلاد، وتحاول التقدم جنوبا في هجومها المضاد على القوات الروسية.

وأعلن الجيش الأسبوع الماضي أن قواته رفعت علم البلاد في روبوتين الاستراتيجية، لكنها لا تزال تقوم بعمليات التطهير.

وقال قائد قوات أوكرانية دخلت روبوتين لرويترز الأسبوع الماضي، إن القوات تعتقد أنها اخترقت أصعب خطوط الدفاع الروسية في الجنوب، وإنها ستبدأ التقدم بسرعة أكبر الآن.

ونقل تقرير للجيش الأوكراني عن هانا ماليار نائبة وزير الدفاع قولها: "حررنا روبوتين".

وتقع المنطقة على بعد 10 كيلومترات تقريبا جنوبي بلدة أوريخيف الواقعة على خط المواجهة في منطقة زابوريجيا، على طريق مهم يؤدي إلى محور توكماك للطرق والسكك الحديدية الذي تحتله روسيا.

ومن شأن السيطرة على توكماك أن يكون علامة فارقة، مع تقدم القوات الأوكرانية جنوبا باتجاه بحر آزوف في حملة عسكرية تهدف إلى تقسيم القوات الروسية بعد غزوها الشامل لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية مقطع فيديو على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم تويتر، يُظهر جنودا يصفون عملية التحرير ويرفعون علم أوكرانيا بالمنطقة.

وقال جندي أوكراني في مقطع الفيديو: "السيد الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حررنا قرية روبوتين في منطقة زابوريجيا من المحتلين". وأردف: "سنرفع علم أوكرانيا بلونيه الأزرق والأصفر في جميع القرى الأوكرانية".

ولم تؤكد موسكو بعد نجاح أوكرانيا في استعادة روبوتين. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن قوات موسكو صدت هجمات من جانب قوات كييف قرب روبوتين وفيربوف.

وقالت ماليار للتلفزيون الأوكراني في وقت سابق إن قوات كييف، التي بدأت هجومها المضاد في أوائل حزيران/يونيو، تتحرك الآن إلى الجنوب الشرقي من روبوتين وإلى جنوبي مالا توكماشكا المجاورة.

ويأتي نجاح أوكرانيا في استعادة روبوتين عقب تقارير إعلامية عن اجتماع عقد الشهر الجاري بين كبار القادة العسكريين في حلف شمال الأطلسي وأكبر قائد عسكري في أوكرانيا بشأن إعادة ضبط الاستراتيجية العسكرية لأوكرانيا.

الجبهة الشرقية

تقاتل القوات الأوكرانية القوات الروسية في شرق البلاد أيضا، وتقدمها في الهجوم المضاد أبطأ مما كان متوقعا على نطاق واسع لأنها تواجه حقول ألغام وخنادق روسية على مساحات واسعة.

ووصفت ماليار الوضع في ساحة المعركة الأسبوع الماضي في الشرق بأنه "ساخن جدا". وقالت إن القوات الروسية تجمع قوات جديدة هناك وتعيد تنظيم صفوفها وإن موسكو تهدف إلى نشر أفضل ما لديها من قوات هناك.

وأضافت أن القوات الأوكرانية واصلت تقدمها إلى الجنوب من باخموت، المدينة شبه المدمرة في شرق البلاد والتي سيطرت عليها القوات الروسية في أيار/مايو بعد قتال عنيف استمر شهورا.

وذكرت أن القوات الأوكرانية استعادت الأسبوع الماضي كيلومترا مربعا حول باخموت، وأن القوات الروسية لم تحقق أي تقدم.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك