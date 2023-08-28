السلطات الروسية تعلن تدمير طائرات مسيّرة أوكرانية في موسكو وبريانسك

الحرب في أوكرانيا

دمّرت قوات الدفاع الجوي الروسية ليل الأحد الاثنين طائرات مسيّرة أوكرانية كانت تحلق باتجاه العاصمة موسكو، وفوق أراضي منطقة بريانسك الواقعة غرب البلاد، وفق ما أعلنت السلطات الروسية، مشيرة إلى أن الحادث الذي يأتي في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه قوات كييف منذ أوائل يونيو/حزيران، لم يوقع إصابات.

© أ ف ب

مبنى بمركز الأعمال الدولي في موسكو متضرر إثر هجوم بطائرة بدون طيار. روسيا في 23 أغسطس/آب 2023.

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قالت السلطات الروسية فجر الاثنين، إن قواتها تمكنت من إحباط هجمات ليلية شنّتها طائرات بدون طيار أوكرانيّة في منطقتي موسكو وبريانسك غرب البلاد.

في هذا السياق، صرّح رئيس بلديّة موسكو سيرغي سوبيانين على تلغرام: "دمّرت قوات الدفاع الجوي لمنطقة ليوبيرتسي (جنوب شرق العاصمة) طائرة بلا طيار كانت تحلّق باتجاه موسكو". مضيفا: "لم تقع إصابات أو أضرار وفقا للمعلومات الأولية"، مشيرا إلى أن الأجهزة المعنية موجودة في مكان الحادث.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن كييف هي من نفّذت الهجوم الذي أحبِط نحو الساعة 4,30 (1,30 ت غ).

إثر الهجوم، أغلق مطارا دوموديدوفو وفنوكوفو الدوليان في موسكو فترة وجيزة أمام المغادرين والوافدين، قبل أن تُستأنف العمليات لاحقا، حسب وكالة "تاس" الروسيّة للأنباء.

كذلك، قالت وزارة الدفاع على تلغرام إن الدفاع الجوي دمّر ليل الأحد الاثنين طائرتين أخريين "فوق أراضي منطقة بريانسك" المتاخمة لأوكرانيا، لكنّها لم تُقدم معلومات عن إصابات أو أضرار.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تصاعدت وتيرة الهجمات بالطائرات المسيّرة على الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014. وقد استهدفت بشكل خاص منطقة العاصمة، وهي تأتي في إطار هجوم كييف المضاد الذي انطلق في أوائل يونيو/حزيران.

فرانس24/ أ ف ب

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