روسيا تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لهجوم أوكراني جديد بالطائرات المسيّرة

الحرب في أوكرانيا

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرات مسيّرة أوكرانية فوق منطقتي تولا جنوب موسكو وبيلغورود المتاخمة لأوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الثلاثاء في بيان لم تشر فيه لوقوع أضرار أو خسائر بشرية. وباتت موسكو ومناطق أخرى في روسيا تتعرض باستمرار لهجمات بالطائرات المسيّرة منذ تعهدت كييف بـ"إعادة" الحرب إلى الداخل الروسي.

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قالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء إن دفاعاتها الجوية قد تمكنت من تدمير طائرات بدون طيار أوكرانية فوق منطقتي تولا وبيلغورود، دون توضيح ما إذا كان الهجوم قد أوقع أضرارا أو خسائر في الأرواح.

وأوضحت الوزارة في بيان على تطبيق "تلغرام" بأن الدفاعات الجوية "دمّرت" طائرتين مسيّرتين فوق منطقة تولا جنوب موسكو.

مضيفة في بيان منفصل بأن طائرة بدون طيار أخرى "دمرتها قوات الدفاع الجوي" فوق منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا قرابة الساعة 11 مساء بتوقيت موسكو (20,00 ت غ) الإثنين.

ولم توضح الوزارة ما إذا كان هناك أضرار أو ضحايا نتيجة لأي من الحادثين.

وتتعرض موسكو ومناطق روسية أخرى لهجمات بالطائرات المسيّرة منذ أن تعهدت كييف في وقت سابق هذا الصيف بـ"إعادة" الحرب إلى الداخل الروسي، إلا أن تلك الهجمات قد تسببت بأضرار طفيفة.

ويأتي هذا غداة إعلان السلطات الروسية إحباط هجمات ليلية شنّتها طائرات بدون طيار أوكرانية في منطقتي موسكو وبريانسك غرب البلاد.

في حادث متصل، قالت روسيا الإثنين إن قواتها قامت باعتراض طائرتين مسيّرتين أمريكيتين كانتا تحلقان فوق البحر الأسود قرب المجال الجوي لشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو عام 2014، وذلك للمرة الثانية خلال يومين.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه في أعقاب "رصد تحليق في اتجاه حدود الاتحاد الروسي"، أقلعت طائرتان مقاتلتان "للتحذير من خرق محتمل للحدود" و"مواجهة (مهمة) الاستطلاع" التي كانت تقوم بها المسيّرتان.

فرانس24/ أ ف ب

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