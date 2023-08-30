الجيش الأوكراني يعلن صد الهجوم الروسي "الأكثر قوة" منذ الربيع على العاصمة كييف

الحرب في أوكرانيا

قالت الإدارة العسكرية لكييف الأربعاء إن الدفاعات الجوية دمرت أكثر من 20 طائرة مسيرة وصاروخا في سماء العاصمة الأوكرانية، واصفة الهجوم بأنه "الأكثر قوة" الذي يستهدف المدينة منذ الربيع الماضي.

تصاعد دخان فوق مدينة كييف بعد الهجوم الروسي على العاصمة الأوكرانية 30 آب/أغسطس 2023

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الهجوم "الأكثر قوة"، هكذا وصفت الأربعاء القوات العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف، الهجوم الروسي الذي شنته 20 طائرة وصاروخ والذي استطاعت القوات العسكرية للعاصمة صده.

وكتبت الإدارة العسكرية لمدينة كييف على تلغرام "لم تشهد كييف هجوما بمثل هذه القوة منذ الربيع... بالإجمال، دمر أكثر من 20 هدفا معاديا بواسطة قوات الدفاع الجوي".

ومن جهته، قال الجنرال فاليري زالوغني قائد القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأربعاء إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت كل الصواريخ الروسية التي أطلقتها موسكو صوب بلاده خلال الليل وعددها 28 وأسقطت كذلك 15 من أصل 16 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا أيضا في ذات الفترة.

هذا، وأفادت السلطات الأوكرانية أن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما وأصيب اثنان في هجوم على كييف صباح الأربعاء كما أصيب العديد في منطقة العاصمة الأوكرانية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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