الحرب في أوكرانيا

زيلينسكي يؤكد أن السلام في أوكرانيا "لن يتحقق" إلا إذا استعادت كييف "جميع الأراضي المحتلة"

من إيطاليا، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لا يمكن تحقيق "سلام دائم" دون استرجاع كييف لشبه جزيرة القرم ودونباس وغيرهما من الأراضي الخاضعة لسيطرة روسيا.

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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ذكرى استقلال أوكرانيا في 24 آب/أغسطس 2023
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ذكرى استقلال أوكرانيا في 24 آب/أغسطس 2023 © أ ف ب
إعداد: فرانس24 تابِع
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إنه لا يمكن تحقيق "سلام دائم" في البلاد إن لم يتم استعادة كييف السيطرة على شبه جزيرة القرم ودونباس وغيرهما من الأراضي التي تحتلها روسيا.

هذا، وكان زيلينسكي يتحدث في منتدى البيت الأوروبي "أمبروسيتي" لإدارة الأعمال في إيطاليا الجمعة.

فرانس24/ أ ف ب

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