هجوم مكثف لمسيّرات أوكرانية على عدة مناطق في روسيا بينها العاصمة موسكو

الحرب في أوكرانيا

قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن روسيا أحبطت الجمعة هجوما ليليا جديدا بمسيرة في منطقة موسكو، ولم يذكر وقوع ضحايا أو أضرار، وفق المعلومات الأولية. فيما استهدفت "مسيّرتان أوكرانيتان" مدينة كورتشاتوف وألحقت أضرارا بمبنى إداري ومبنى سكني.

مسيّرات "بيفر" أو "بوبر" باللغة الأوكرانية تضرب طائرات متمركزة على قاعدة سولتسي الجوية في منطقة نوفغورود.

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أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين عبر تلغرام الجمعة أن "قوات الدفاع الجوي قرب ليوبيرتسي (ضواحي شرق موسكو) أحبطت محاولة جديدة لتوجيه مسيّرة" إلى موسكو.

وأضاف "لم تسجل إصابات ولا أضرار بحسب المعلومات الأولية"، مشيرا إلى أن أجهزة الطوارئ انتشرت في الموقع.

هذا، وازدادت في الأسابيع الأخيرة الهجمات بواسطة مسيّرات ضد الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو العام 2014، مستهدفة خصوصا العاصمة الروسية، في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه كييف منذ أوائل حزيران/يونيو الماضي.

وإلى ذلك، كانت روسيا قد أعلنت تدمير مسيّرة أوكرانية الخميس في منطقة موسكو، في هجوم لم يوقع ضحايا وفق سوبيانين.

كما دُمرت مسيرات خلال الصيف فوق حي الأعمال في موسكو، وأُسقطت مسيّرتان قرب الكرملين في أيار/مايو الماضي.

أما في منطقة كورسك المحاذية لروسيا، أعلن الحاكم رومان ستاروفويت الجمعة عبر تلغرام أن "مسيّرتين أوكرانيتين" استهدفتا مدينة كورتشاتوف ملحقة أضرارا بمبنى إداري ومبنى سكني، بدون إعطاء المزيد من المعلومات.

كما أسقطت مسيّرة في منطقة بريانسك المحاذية لأوكرانيا بدون التسبب في ضحايا أو أضرار، وفق ما أورد الحاكم ألكسندر بوغوماز في وقت متأخر مساء الخميس عبر تلغرام.

فرانس24/ أ ف ب

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