روسيا تعلن إحباط هجمات أوكرانية على جسر القرم شنّت بثلاثة زوارق "مسيّرة"

الحرب في أوكرانيا

أعلنت الدفاع الروسيّة في وقت مبكر السبت عن إحباط هجمات أوكرانية على جسر القرم شُنّت باستخدام ثلاثة زوارق "مسيّرة" في البحر الأسود. ولطالما استُهدف الجسر الإستراتيجي والحيوي الذي يُشكل بنية تحتية مهمة مدنيا وعسكريا تربط روسيا بشبه الجزيرة منذ بدء الغزو، كما تُستهدف أراضي القرم أيضا بضربات أوكرانية.

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قالت روسيا إن قواتها دمرت ليل الجمعة السبت ثلاثة زوارق أوكرانيّة "مسيّرة" في البحر الأسود كانت تسعى إلى شن هجمات على جسر القرم الإستراتيجي.

في السياق، أفادت وزارة الدفاع الروسيّة على منصة تلغرام: "في 2 سبتمبر/أيلول، عند نحو الساعة 2,20 بتوقيت موسكو (23,20 بتوقيت غرينتش الجمعة)، دُمّر في البحر الأسود الزورق الأوكراني المُسيّر الثالث شبه الغاطس الذي أرسله نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم".

وفي 12 أغسطس/آب، أعلنت الدفاعات الجوّية الروسيّة أنّها صدّت هجوما صاروخيا فوق جسر القرم الإستراتيجي في مضيق كيرتش.

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وجسر القرم الذي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشييده بعد ضمّ شبه الجزيرة في 2014، استُهدف مرارا بهجمات أوكرانية. وهو يشكل بنية تحتية مهمة مدنيا وعسكريا تربط روسيا بشبه الجزيرة.

وتسبّب هجوم في يوليو/تموز بأضرار كبيرة في الجزء الذي تسلكه السيّارات من الجسر الذي يُستخدم أيضا في نقل معدات عسكرية إلى الجيش الروسي الذي يُقاتل في أوكرانيا.

وتُستهدف أراضي القرم أيضا بضربات أوكرانية.

فرانس24/ أ ف ب

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