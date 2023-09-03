الحرب في أوكرانيا

فيديو: لماذا تستهدف روسيا أدويسا الأوكرانية بالطائرات المسيرة الإيرانية الصنع؟

يستمر مسلسل الهجمات الجوية بالمسيرات بين الجيش الأوكراني والجيش الروسي. وهذه المرة استهدفت موسكو أوديسا بالجنوب الأوكراني بـ 25 مسيرة من نوع شاهد إيرانية الصنع، تقول القيادة العسكرية في كييف إن دفاعاتها الجوية اعترضت 22 منها. وتتحدث الإدارة المدنية في أوكرانيا عن إصرار موسكو على ضرب البنى التحتيىة للموانئ في البلاد من أجل عرقلة تصديرها للحبوب بعد انسحاب روسيا من اتفاق التصدير الآمن للحبوب الأوكرانية الذي ترعاه الأمم المتحدة. فلماذا تستهدف روسيا أدويسا الأوكرانية بالطائرات المسيرة؟

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