موسكو تعلن تدمير أربعة زوارق عسكرية أوكرانية وكييف تتحدث عن استهداف أوديسا بمسيرات روسية

الحرب في أوكرانيا

قال الجيش الروسي الإثنين إن طائرات حربية تابعة له دمرت أربعة زوارق عسكرية أمريكية الصنع في البحر الأسود، على متنها مجموعات إنزال للقوات الأوكرانية. وسبق أن أعلنت روسيا أنها دمرت في البحر الأسود ليل الجمعة السبت ثلاثة زوارق تابعة لكييف قالت إنها حاولت مهاجمة جسر القرم الاستراتيجي في مضيق كيرتش والذي كان قد استُهدف سابقا خلال الصيف. من جهة أخرى، أعلنت السلطات الأوكرانية أن موسكو شنت صباح الإثنين هجوما بطائرات مسيرة استهدف ميناء إسماعيل بمنطقة أوديسا. وحسب حاكم المنطقة أوليغ كبير فإن الهجوم لم يخلف قتلى.

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تظهر هذه الصورة المنشورة في 16 أغسطس 2023 عبر حساب تلغرام لرئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا أوليغ كيبر، المستودعات المتضررة في ميناء على نهر الدانوب، في منطقة أوديسا الجنوبية.

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دمر الجيش الروسي أربعة زوارق سريعة كانت تقل جنودا أوكرانيين في البحر الأسود وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الاثنين.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام أن "طائرات تابعة لأسطول البحر الأسود دمرت" ليل الأحد الإثنين "في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود أربعة زوارق عسكرية سريعة من طراز +ويلارد سي فورس+ أمريكية الصنع تحمل مجموعات إنزال للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأشارت الوزارة إلى أن الزوارق كانت تتجه نحو رأس طرخانكوت في غرب شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.

في غضون ذلك، شنت القوات الروسية هجوما آخر بطائرات مسيرة الإثنين استهدف ميناء إسماعيل على نهر الدانوب بالمنطقة، ما تسبب في أضرار واسعة النطاق للبنية التحتية وإن الحطام تسبب في اندلاع نيران بعدة مبان.

وحسب ما ذكره حاكم المنطقة أوليغ كبير على تلغرام، فإن الهجوم استمر لثلاث ساعات ونصف لكنه لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وأضاف أنه تم إسقاط نحو 17 مسيرة إلا أن بعضها أصاب أهدافه. وأضاف أن التقارير الأولية تشير إلى عدم سقوط ضحايا.

وتابع كيبر أن مستودعات ومباني إنتاج ومعدات زراعية تضررت في عدة مناطق تابعة لإسماعيل.

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سبق أن أعلنت موسكو الإثنين أنها أسقطت مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود قبالة القرم وأخرى في منطقة كورسك الروسية المحاذية لأوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت الأربعاء عن تدمير أربع زوارق حربية أوكرانية كانت تقل 50 عنصرا من القوات الخاصة، بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وأعلنت كييف في 24 آب/أغسطس أنها نفذت عملية نوعية في شبه جزيرة القرم رفعت خلالها العلم الأوكراني.

وأفاد جهاز الاستخبارات العسكرية عبر تلغرام أن وحدات من القوات الخاصة قادمة من البحر أنزلت في غرب القرم قبل أن تغادر من دون تسجيل خسائر في صفوفها.

فرانس24/ رويترز

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