بلجيكا: النيابة العامة تطالب بالسجن المؤبد في حق صلاح عبد السلام على خلفية اعتداءات بروكسل

التمس الادعاء العام البلجيكي لمكافحة الإرهاب خلال مرافعاته الثلاثاء عقوبة السجن المؤبد ضد الفرنسي صلاح عبد السلام، بعد اتهامه بالضلوع في اعتداءات 2016 التي استهدفت العاصمة البلجيكية بروكسل وخلفت 32 قتيلا. وسبق أن قضت محكمة الجنايات الخاصة في باريس العام الماضي بعقوبة السجن مدى الحياة دون إمكانية تخفيف العقوبة في حق صلاح عبد السلام، على خلفية اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بالعاصمة الفرنسية.

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ميشيل بوشات (يسار) ودلفين باسي، محاميا صلاح عبد السلام، قبل جلسة المرافعات كجزء من محاكمة الهجمات الإرهابية التي وقعت في 22 مارس 2016، في محكمة بروكسل. 4 سبتمبر 2023.

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طالبت النيابة العامة في بلجيكا الثلاثاء بسجن الفرنسي صلاح عبد السلام مدى الحياة على خلفية تورطه في اعتداءات بروكسل في آذار/مارس 2016 التي أوقعت 35 قتيلا.

وقالت المدعية العامة الفدرالية بول سومير متوجهة إلى المتهم "بعدما أرهب فرنسا، قررت مواصلة الحرب بنية قتل ضحايا أبرياء". وسبق أن حكم على عبد السلام بالسجن مدى الحياة في فرنسا عام 2022 لمشاركته في هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 التي أوقعت 130 قتيلا.

وأسفرت تفجيرات بروكسل عن مقتل 15 رجلا و17 امرأة من أكثر من عشر دول، حيث يعيش أجانب في المدينة التي تضم مقرات لمؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، كما أصيب أكثر من 300 آخرين.

فرانس24/ أ ف ب

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