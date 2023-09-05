كييف تستعيد مزيدا من الأراضي حول باخموت وموسكو تعلن إسقاط مسيرات أوكرانية قرب موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية الإثنين استعادة نحو ثلاثة كيلومترات مربعة من الأراضي حول مدينة باخموت الشرقية من القوات الروسية. واستعادت أوكرانيا عددا من القرى والتجمعات السكنية في هجومها المستمر منذ ثلاثة أشهر، لكن حقول الألغام والخنادق الروسية الممتدة على مساحات شاسعة أعاقت تقدم جنودها. من جهة أخرى، قال رئيس بلدية موسكو إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت في وقت مبكر من صباح الثلاثاء ثلاث طائرات مسيرة كانت تحاول شن هجوم على موسكو، دون وقوع إصابات. وتعرضت منطقة موسكو بشكل متكرر لهجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية في الأسابيع الأخيرة، وفقا للسلطات الروسية.

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استعادت القوات الأوكرانية مزيدا من الأراضي على الجبهة الشرقية بينما تواصل تقدمها جنوبا في هجومها المضاد على القوات الروسية وفق ما ذكرت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع.

يأتي ذلك تزامنا مع زيارة قام بها الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى منطقتين على خط المواجهة.

وحسب ماليار فإن القوات الأوكرانية استعادت الأسبوع الماضي نحو ثلاثة كيلومترات مربعة من الأراضي حول مدينة باخموت الشرقية التي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو أيار بعد أشهر من القتال الشرس.

كما تحدثت ماليار عن "نجاح" لم تحدده في اتجاه قريتي نوفودانيليفكا ونوفوبروكوبيفكا في منطقة زابوريجيا بجنوب البلاد، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وكتبت على تطبيق تغرام أن أوكرانيا استعادت حتى الآن حوالي 47 كيلومترا مربعا من الأراضي حول باخموت منذ بدء هجومها المضاد في أوائل يونيو/ حزيران.

ولم يتسن التحقق من هذه التقارير. ولم تؤكد روسيا المكاسب الأوكرانية. ويعتبر الجانبان السيطرة على قرى صغيرة أو جيوب نجاحات جديدة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية الإثنين زيلينسكي وهو يزور القوات في منطقة دونيتسك الشرقية، حيث تقع باخموت، وفي منطقة زابوريجيا، حيث تحاول قوات كييف التقدم جنوبا نحو بحر آزوف.

وظهر زيلينسكي وهو يقدم ميداليات للجنود في عدد من المواقع ويقدم الشكر للأطباء في مستشفى ميداني على الجبهة الجنوبية.

وفي خطابه الليلي الذي ألقاه من القطار، قال الرئيس إن تعليقات الجنود حول مسار الصراع ستؤخذ على محمل الجد.

من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية ورئيس بلدية موسكو إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا في إسترا بمنطقة موسكو وفي كالوغا في وقت مبكر من الثلاثاء.

وقال سيرغي سوبيانين إنه وفق معلومات أولية "لم تقع أي إصابات"، مضيفا على تلغرام أن قوات الدفاع الجوي "دمرت طائرات مسيرة كانت تحاول شن هجوم على موسكو".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن إحدى الطائرات كانت تحلق فوق منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو، بينما جرى تدمير الثانية شمال غرب العاصمة فوق منطقة استرينسكي.

أما الثالثة فقد تم تدميرها فوق منطقة تفير شمال غرب موسكو.

وأفادت الوزارة على تلغرام "دمرت أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة طائرة مسيرة فوق أراضي منطقة كالوغا".

وأضافت أنه "تم تدمير طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي في الخدمة فوق أراضي منطقة استرينسكي"، كما تم اعتراض طائرة مسيّرة أخرى "فوق أراضي منطقة تفير".

وأشار سوبيانين إلى إنه لم تقع إصابات، بحسب المعلومات الأولية.

وتعرضت منطقة موسكو بشكل متكرر لهجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية في الأسابيع الأخيرة، وفقا للسلطات الروسية.

وقال سوبيانين إن أضرارا لحقت بمنطقة استرينسكي "نتيجة تساقط حطام" الطائرة وأن أجهزة خدمات الطوارئ "تعمل على إزالة الحطام".

وأضاف أن الطائرة المسيّرة التي تم اعتراضها في منطقة زافيدوفو بمنطقة تفير "كانت تحلق باتجاه موسكو"، مؤكدا أنه "لم تقع إصابات أو أضرار".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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