فرنسا تطالب غوغل بدفع غرامة قدرها مئة مليون يورو وأمازون بـ35 مليونا

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بسبب عدم امتثالهما للتشريع الخاص بملفات تعريف الارتباط (كوكيز)، تطالب فرنسا كلا من غوغل وأمازون بدفع غرامات مالية مقدارها على التوالي 100 مليون يورو و 35 مليون يورو، وفق ما أعلنت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات الخميس.

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فرضت غرامات على مجموعتي غوغل وأمازون تبلغ على التوالي 100 مليون يورو و35 مليون يورو بسبب عدم امتثالهما للتشريع الخاص بملفات تعريف الارتباط (كوكيز)، وفق ما أعلنت هيئة تنظيم الإنترنت في فرنسا الخميس.

وترجع اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات هذا القرار لأخذها على موقعي غوغل (فرنسا) وأمازون (فرنسا) خصوصا ممارسة إيداع أدوات تتبع إعلانية على كمبيوتر مستخدم الإنترنت "من دون الحصول على موافقته المسبقة" .

من جانب آخر، لم تكن أشرطة المعلومات التي تم عرضها أثناء الاطلاع على هذه المواقع من قبل اللجنة على "معلومات واضحة بدرجة كافية ليعرف مستخدم الإنترنت الغرض من استخدام ملفات تعريف الارتباط هذه وكيف يمكنه رفضها " بحسب اللجنة. وأمرت اللجنة بتعديل لافتة المعلومات الخاصة هذه خلال ثلاثة أشهر مع غرامة قدرها مئة ألف يورو عن كل يوم تأخير بعد انتهاء هذه الفترة.

فرانس24/ أ ف ب

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