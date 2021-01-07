سعر بتكوين يرتفع عشرة آلاف دولار في 5 أيام ويتخطى عتبة 40 ألف دولار للمرة الأولى

يواصل سعر عملة بتكوين الافتراضية ارتفاعه الحاد ليتخطى للمرة الأولى عتبة 40 ألف دولار الخميس. وكانت هذه العملة قد تجاوزت للمرة الأولى عتبة 30 ألف دولار السبت، ما يعني ارتفاع سعرها عشرة آلاف دولار في غضون خمسة أيام.

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تجاوز سعر صرف عملة بتكوين الافتراضية الخميس للمرة الأولى عتبة 40 ألف دولار ليرتفع عشرة آلاف دولار في غضون خمسة أيام. وكانت هذه العملة الافتراضية التي تسجّل تقلبات عشوائية في قيمتها تجاوزت للمرة الأولى عتبة 30 ألف دولار السبت.

وسجل سعر البتكوين 40380 دولارا قرابة الساعة 18,20 بتوقيت غرينتش مسجّلا ارتفاعاً نسبته 10,4% خلال جلسة التداول.

وأشار المحلّل إدوارد مويا من منصة "أواندا" للتعامل بالعملات إلى أن "المستثمرين يستمرون بركوب قطار البتكوين الذي يبدو أنه يستقطب المزيد من الاتهمام خصوصاً وأن الاقتصاد الأمريكي يستعدّ للحصول على مزيد من التحفيزات في الأيام المئة الأولى من ولاية بايدن".

يذكر أنه منذ إطلاقها في 2008 على يد شخص مجهول، تقدّم عملة بتكوين نفسها بديلا عن العملات التقليدية من دون ضوابط من المصرف المركزي وتتولّى إصدارها شبكة لامركزية، في مسار ثوري جمع طويلا بين الأدوات المالية التقليدية والعملات المشفرة.

وشهدت هذه العملة ارتفاعا صاروخيا منذ آذار/مارس عندما كانت سعرها يصل إلى خمسة آلاف دولار بعدما أعلنت منصة "باي بال" للدفع عبر الإنترنت السماح لأصحاب الحسابات باستخدام العملة المشفرة.

وبعد إعلان "باي بال" في تشرين الأول/أكتوبر شبّه محللون في مصرف الاستثمارات "جاي بي مورغن تشايس" العملة المشفّرة بالذهب.

واعتبر المحلّلون أنه "يمكن للبتكوين أن يتنافس مع الذهب كعملة بديلة في السنوات المقبلة، خصوصاً وأن جيل الألفية سيصبح مع مرور الوقت مكوّنا أكبر في أوساط المستثمرين".

فرانس24/أ ف ب

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