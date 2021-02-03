تأجيل قمة دافوس 2021 لنحو ثلاثة أشهر إضافية بسبب فيروس كورونا

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أجل المنتدى الاقتصادي العالمي مجددا قمته السنوية لتنعقد في سنغافورة بين 17 و20 آب/أغسطس 2021 بسبب وباء كورونا، والتأجيل الأول كان لأيار/مايو. وتقليديا تعقد القمة في كانون الثاني/يناير من كل عام في قرية دافوس بجبال الألب.

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بسبب تفشي وباء كوفيد-19، أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي الأربعاء أن اجتماعه السنوي الذي سبق أن جرى تأجيله ونقله من سويسرا إلى سنغافورة، سيؤجل مجددا.

وأفاد المنظمون أن هذا التجمع السنوي للنخب السياسية والاقتصادية والتجارية في العالم الذي يعقد تقليديا في كانون الثاني/يناير من كل عام في قرية دافوس بجبال الألب، ونُقل إلى سنغافورة لينعقد في أيار/مايو، سيعقد في هذه الدولة الآسيوية بين 17 و20 آب/أغسطس.

وأضافوا أن "تغيير موعد (المنتدى) يعكس التحديات الدولية لاحتواء تفشي الوباء".

فرانس24/ أ ف ب

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