وزراء مالية مجموعة السبع يتوصلون لاتفاق تاريخي حول الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات

في خطوة وصفها وزير المالية البريطاني بالتاريخية، اتفق وزراء مالية دول مجموعة السبع على فرض ضريبة عالمية على الشركات لا تقل عن 15 بالمائة، حسب بيان مشترك صدر السبت بعد اجتماع دام يومين في لندن.

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تعهد وزراء مالية دول مجموعة السبع بفرض نسبة ضريبة عالمية دنيا على الشركات قدرها "15% على الأقل"، بحسب ما جاء في بيان مشترك نُشر السبت بعد اجتماع استمر يومين في لندن.

وقال بيان لوزراء مالية دول المجموعة "نتعهد بالتوصل إلى حل منصف حول تخصيص حقوق فرض الضريبة إذ ستحصل الدول على حقوق فرض ضريبة على ما لا يقل عن 20 بالمئة من الأرباح التي تتجاوز هامش العشرة بالمئة لكبرى الشركات متعددة الجنسيات والأكثر تحقيقا للربح".

وأضاف البيان "سنوفر التنسيق اللازم بين تطبيق القواعد الضريبية الدولية الجديدة وإلغاء كل ضرائب الخدمات الرقمية وغيرها من الإجراءات المشابهة ذات الصلة على كل الشركات".

ووصف وزير المال البريطاني ريشي سوناك الذي تتولى بلاده رئاسة مجموعة السبع حاليا، هذا الاتفاق بين القوى الكبرى السبع بأنه "تاريخي"، بينما رحبت ألمانيا "بالنبأ السار للعدالة والتضامن الضريبي".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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