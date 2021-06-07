قادة عالميون سابقون بينهم بان كي مون يحثون مجموعة السبع على توفير لقاحات كورونا للدول الفقيرة

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وزراء المالية في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اجتمعوا في لندن في 5 يونيو/حزيران.

وجه مئة رئيس ورئيس وزراء ووزير خارجية سابقين رسالة إلى مجموعة السبع، التي يجتمع قادتها الجمعة في إنكلترا، على تمويل حملات تطعيم عالمية للوقاية من وباء كورونا لمنع الفيروس من التحور وعودته لتهديد العالم. ومن بين الموقعين على الرسالة الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون ورئيسا وزراء بريطانيا السابقان غوردون براون وتوني بلير و15 زعيما أفريقيا سابقا.

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بمناسبة قمة مجموعة السبع التي تبدأ الجمعة في إنكلترا بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حث مئة رئيس ورئيس وزراء ووزير خارجية سابقين المجموعة على تمويل حملات تطعيم عالمية للوقاية من وباء كورونا لمنع الفيروس من التحور وعودته لتهديد العالم.

وقال هؤلاء الزعماء في رسالتهم لمجموعة السبع إن التعاون الدولي أخفق خلال 2020 لكن 2021 قد يبشر بعهد جديد. وجاء في الرسالة أن "الدعم من مجموعة السبع ومجموعة العشرين الذي يجعل اللقاحات متاحة بسهولة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل ليس عملا خيريا بل يصب في المصلحة الإستراتيجية لكل بلد".

وقالوا إنه ينبغي لمجموعة السبع وللزعماء الآخرين الذين وجهت لهم الدعوة للقمة ضمان توفير ما يصل إلى 30 مليار دولار سنويا على مدار عامين لمحاربة الوباء في أرجاء العالم.

ومن بين الموقعين على الرسالة الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون ورئيسا الوزراء البريطانيان السابقان غوردن براون وتوني بلير و15 زعيما أفريقيا سابقا.

وتزامنت المناشدة مع استطلاع لمنظمة "أنقذوا الطفولة" الخيرية أشار إلى وجود دعم عام قوي في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا لتوفير 66 مليار دولار مطلوبة للتحصين من الوباء على مستوى العالم.

وستبدأ قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في إنكلترا يوم الجمعة، ويجتمع خلالها جو بايدن مع زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان.

فرانس24/ رويترز

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