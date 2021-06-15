اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتسوية الخلافات بين "إيرباص" و"بوينغ"

© أ ف ب

تم التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتسوية الخلاف التجاري الممتد بين شركتي بوينغ وإيرباص لصناعة الطيران.

بعد نزاع استمر 17 عاما، تم التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لحل خلافهما القديم حول الإعانات غير القانونية الممنوحة لشركتي إيرباص وبوينغ لصناعة الطائرات. ووافق الطرفان على تعليق الرسوم الجمركية العقابية المفروضة في إطار هذا الخلاف، لمدة خمس سنوات.

إعلان اقرأ المزيد

تم التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتسوية الخلاف التجاري الممتد بين شركتي بوينغ وإيرباص لصناعة الطائرات، وفق ما أكده مسؤولون أوروبيون وأمريكيون الثلاثاء.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بروكسل لعقد قمة بين الاتحاد والولايات المتحدة "بدأ الاجتماع بإحراز تقدم بشأن الطائرات. كنا قد قررنا معا حل هذا الخلاف. اليوم التزمنا بوعدنا".

وتابعت "هذا الاتفاق يفتح فصلا جديدا في علاقاتنا لأننا ننتقل من خلاف إلى تعاون في مجال الطيران بعد نزاع استمر 17 عاما".

ووافق الطرفان على تعليق الرسوم الجمركية العقابية المفروضة في إطار هذا الخلاف، لمدة خمس سنوات، كما قالت الممثلة الأمريكية للتجارة كاثرين تاي للصحافيين.

وتحاول الولايات المتحدة كسب تأييد الاتحاد الأوروبي في صراع القوة الذي تخوضه مع الصين وتريد الاستفادة من هذه القمة لتهدئة العلاقات بين جانبي الأطلسي التي شهدت توترا شديدا خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وصرحت تاي "بدلا من محاربة أحد أقرب حلفائنا، نلتقي أخيرا معا في مواجهة تهديد مشترك" مؤكدة تمديد التهدئة التي تقررت في هذا الملف في آذار/مارس والتي كان يفترض أن تنتهي في تموز/يوليو.

وأضافت "أنه مثال من أجل مواجهة تحديات أخرى مثل التحدي الذي تمثله الصين".

من جهتها رحبت فرنسا باتفاق "جيد" بين الطرفين، داعية إلى إغلاق هذا الملف "بشكل نهائي".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك