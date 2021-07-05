الملياردير الأمريكي جيف بيزوس يتنحى عن منصبه في أمازون

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يتنحى جيف بيزوس أغنى رجل في العالم، الاثنين، عن قيادة أمازون لصالح عضده الأيمن آندي جاسي، ليكرس نفسه إلى مشاريع أخرى بعد 27 عاما من تأسيس واحدة من أقوى الشركات في العالم. وسيكون من أولى مشاريع بيزوس بعد هذا التنحي القيام برحلة إلى الفضاء في 20 يوليو/ تموز الجاري كما أعلن عزمه محاربة التغير المناخي. وسيحتفظ بيزوس بالرئاسة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية اليوم في البورصة أكثر من 1700 مليار دولار.

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يدخل جيف بيزوس الذي يُعتبر أغنى رجل في العالم مرحلة جديدة في حياته المهنية بعدما بنى انطلاقاً من مكتبة متواضعة على الإنترنت، وهي أمازون.

ويتنحى رجل الأعمال البالغ 57 عاما من منصب المدير العام الاثنين لمساعده الأيمن آندي جاسي، سعياً إلى تكريس نفسه لمشاريع أخرى ، أولها رحلة إلى الفضاء في 20 تموز/يوليو.

لكنه سيحتفظ بدور رئيسي في الشركة التي أسسها قبل 27 عاماً من خلال استمراره رئيساً تنفيذياً لمجلس إدارتها.

وفي مقابل ما حظي به بيزوس من ثناء لابتكاراته العديدة التي أدت أحياناً إلى زعزعة قطاعات اقتصادية بأكملها، تعرض كذلك لانتقادات بسبب بعض الممارسات التجارية التي تنطوي على سحق المنافسة، أو بسبب معاملة موظفيه.

وسواء أكان في مجال بيع الكتب أو في ما يتعلق بالحوسبة السحابية أو في قطاع التوصيل للمنازل، فإن بيزوس "مسؤول يشجع التغيير"، على ما وصفه داريل ويست من مركز الابتكار التكنولوجي في معهد بروكينغز.

ولاحظ ويست أن بيزوس "أعطى زخماً للكثير من الخدمات التي بات الناس يعتبرونها أمرأً مسَلّماً به، كالتسوق عبر الإنترنت، وطلب شيء ما وتسلّمه في اليوم التالي".

وتبلغ قيمة أمازون اليوم في البورصة أكثر من 1700 مليار دولار، هي التي أطلقها بيزوس من مرأبه. وحققت الشركة عام 2020 مبيعات بقيمة 386 مليار دولار، بمختلف القطاعات التي تضمها هذه المجموعة المترامية الأطراف، من التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية إلى محال البقالة والذكاء الاصطناعي وإنتاج الأفلام.

ويتخلى بيزوس عن الإدارة اليومية لشركته من أجل تخصيص المزيد من الوقت لمشاريع أخرى كشركته "بلو أوريجين" التي ستطلق أول رحلة سياحة فضائية في 20 تموز/يوليو سيكون جيف بيزوس من بين ركابها. ويمتلك رجل الأعمال أيضًا صحيفة "واشنطن بوست" وأعلن أنه يريد تكريس وقت ومال لمحاربة التغير المناخي.

ويأتي تنحي بيزوس في وقت توجه الجهات الناظمة أو تلك الناشطة في مجال الدفاع عن الموظفين انتقادات كثيرة إلى أمازون التي ارتفع عدد موظفيها في الولايات المتحدة إلى أكثر من 800 ألف بعد نمو أعمالها خلال الجائحة.

وفيما تركّز أمازون على أن الأجر بالساعة لديها يبلغ 15 دولاراً حداً أدنى، وأنها توفر امتيازات مختلفة للعاملين لديها، يأخذ عليها منتقدوها هوسا بالفاعلية إلى درجة تجعلها تعامل الموظفين كما لو كانوا آلات.

غريزة

رأى المحلل في "أندبوينت تكنولوجيز أسوشيتس" روجر كاي أن لدى بيزوس "غريزة معرفة ما سينجح" في السوق المقبلة.

نجحت أمازون في التفوق على منافسيها بفضل اختيارها في السنوات الأولى "إعادة استثمار كل الأرباح في النمو"، على ما ذكّر كاي، موضحاً أن هذه الاستراتيجية كانت تثير أحياناً قلق المستثمرين ولكنها تبدو الآن "منطقية تماماً".

وأشار بوب أودونيل من "تكناليسيس ريسيرتش" إلى أن جيف بيزوس لم يكن "الأول أو الوحيد" في مجال التجارة عبر الإنترنت "ولكنه فهمها وعمل على تحسينها".

واعتبر أودونيل أن رئيس "أمازون" "أدرك خصوصاً الحاجة إلى توفير بنى تحتية" في هذا القطاع، سواء أكان من خلال إقامة شبكته الواسعة من المستودعات أو تكوين أسطوله من الشاحنات.

ضحية نجاحه؟

وفي رسالته السنوية الأخيرة إلى المساهمين في نيسان/أبريل، وبعد محاولة فاشلة لتأسيس نقابة في مستودع لمجموعته في ألاباما، أقر جيف بيزوس بأن على "أمازون" أن تقدم أداءً أفضل لموظفيها ووعد بأن تصبح "أفضل ربّ عمل على كوكب الأرض".

أما الجهات الناظمة التي تخشى تزايد سيطرة عدد قليل من شركات التكنولوجيا العملاقة على قطاعات كاملة من الاقتصاد، فتعتزم اتخاذ تدابير لتفكيك "أمازون" جزئياً. وبالتالي، قد تصبح المجموعة "ضحية نجاحها" ، على ما قال كاي.

ولكن حتى لو قُسمت المجموعة إلى كيانات عدة، فإن كل واحدة منها "ستزدهر في سوقها الخاص"، بحسب توقعاته. وأضاف "يمكنني بسهولة أن أتخيل سيناريو يكون فيه مجموع الأجزاء أكبر من الكل الموحد. لن يكون المساهمون حزينين لذلك"

فرانس 24 / أ ف ب

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