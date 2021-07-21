ألمانيا: الفيضانات تسببت في خسائر قد تكلف شركات التأمين خمسة مليارات يورو

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بلغت خسائر شركات التأمين في ألمانيا الناجمة عن الأضرار التي خلفتها الفيضانات العارمة التي اجتاحت قسما من البلاد قبل أسبوع، نحو خمسة مليارات يورو، حسبما أعلن الأربعاء اتحاد صناعة التأمين الألماني. ويغطي التأمين سكان المنازل الفردية والجماعية لكنه يتفاوت حسب حجم العواصف ونوعها، وأيضا من منطقة لأخرى.

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قال اتحاد صناعة التأمين الألماني الأربعاء إن الأضرار التي سببتها الفيضانات المدمرة التي اجتاحت جزءا من البلاد الأسبوع الماضي، قد تكلف شركات التأمين ما يصل إلى خمسة مليارات يورو.

وصرح رئيس الاتحاد يورغ أسموسن في بيان "نتوقع خسائر مؤمن عليها تتراوح قيمتها ما بين أربعة وخمسة مليارات يورو". واصفا الكارثة بأنها "واحدة من أكثر العواصف تدميرا في التاريخ الحديث".

ويغطي التأمين كافة سكان المنازل الفردية والمساكن الجماعية ضد خطر العواصف، إلا أن "46 بالمئة فقط مغطون ضد الكوارث الطبيعية الأخرى مثل الأمطار الغزيرة والفيضانات"، حسب الاتحاد.

كما أن هناك تفاوتات كبيرة بين المناطق. ففي راينلاند بالاتينات، 37 بالمئة فقط من المؤمنين مشمولون بأخطار الكوارث الطبيعية،بينما تبلغ نسبتهم 47 بالمئة في شمال منطقة الراين-وستفاليا، و94 بالمئة في بادن فورتمبيرغ حيث كانت هذه التغطية إجبارية حتى 1993.

ويرجع آخر مبلغ قياسي من حيث التعويضات عن خسائر مؤمن عليها إلى أغسطس/آب 2002، حين بلغ 4,65 مليارات يورو بعد فيضان نهر "إلبه" في شرق البلاد، إثر ظروف مناخية قصوى أثرت على كافة منطقة أوروبا الوسطى.

هذا وسيصدر تقدير جديد حول الخسائر المالية التي تكبدتها ألمانيا الأسبوع المقبل وفق الاتحاد.

فرانس24/ أ ف ب

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