وكالة الطاقة الدولية تحذر من تفاقم الاحتباس الحراري نتيجة "البطء الشديد" في الانتقال للطاقة النظيفة

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قبل أسبوعين من افتتاح الدورة 26 لمؤتمر المناخ (كوب 26) في العاصمة الإسكتلندية غلاسكو، أصدرت الأربعاء وكالة الطاقة الدولية تقريرها السنوي الذي تحذر فيه من أن العالم يعاني من "بطء شديد" في مجال الانتقال لاستخدام الطاقات النظيفة. وحذرت الوكالة من "اضطرابات" في أسواق الطاقة الحالية في حال المماطلة في توظيف استثمارات سريعة بهذا المجال، إضافة إلى تفاقم ظواهر الاحتباس الحراري.

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توقعت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء أن يعاني العالم من الاحتباس الحراري وكذلك من "اضطرابات" في أسواق الطاقة إن لم توظف استثمارات بشكل أسرع في مجال الطاقات النظيفة، وحذرت من أن "الانتقال بطيء جدا" في استخدام هذه الطاقات وحلولها محل الطاقات التقليدية.

وقبل أسبوعين من افتتاح الدورة 26 لمؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب26) في غلاسكو، أطلقت الوكالة في تقريرها السنوي "تحذيرات جدية بشأن الاتجاه الذي تفرض السياسات الحالية على العالم اتباعه".

وتحدثت عن "اقتصاد جديد يظهر"، مشيرة إلى "البطاريات والهيدروجين والسيارات الكهربائية"، لكنها رأت أن كل هذا التقدم يقابله "مقاومة من الوضع القائم حاليا والوقود الأحفوري"، مشيرة إلى أن النفط والغاز والفحم ما زالت تشكل ثمانين بالمئة من استهلاك الطاقة وتولد ثلاثة أرباع الخلل المناخي.

وأضافت الوكالة المنبثقة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، أنه إذا تم الوفاء بالتزامات الدول بشأن المناخ سيسمح حتى الآن بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة عشرين بالمئة فقط بحلول 2030 لإبقاء السيطرة على الاحترار.

ولخص مدير الوكالة فاتح بيرول الوضع بالقول إن "الاستثمارات في مشاريع الطاقة الخالية من الكربون يجب أن ترتفع بمقدار ثلاثة أضعاف خلال عشر سنوات من أجل تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050".

فرانس24/ أ ف ب

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