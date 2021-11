معرض دبي للطيران: إيرباص تظفر بصفقة عملاقة لبيع 255 طائرة بأكثر من 33 مليار دولار

تغريدة المركز الإعلامي لإيرباص

Indigo Partners airlines order 255 #A321neo/#A321XLR - allowing @WizzAir, @FlyFrontier, @FlyVolaris, @VuelaJetSMART to "continue to offer low fares, [...] and improve their industry-leading sustainability profile” said Managing Partner Bill Franke. https://t.co/8K3sKXSAsG #DAS21 pic.twitter.com/4FvVF3F5A3