متحور أوميكرون يتسبب بتغيب كبرى شركات التكنولوجيا عن معرض لاس فيغاس للإلكترونيات

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قاطعت شركات كبرى في مجال التكنولوجيا في مقدمتها "غوغل" و"لينوفو" و"إنتل" الخميس معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الدولي المقرر تنظيمه الشهر المقبل في لاس فيغاس، لتنضم بذلك إلى قائمة طويلة من المتغيبين عن المعرض بسبب جائحة كورونا. وعللت هذه الشركات تغيبها برغبتها عدم تعريض موظفيها للخطر عبر الحفلات أو المعارض أو الجلسات في الحدث السنوي الضخم.

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انضمت "غوغل" و"لينوفو" و"إنتل" وشركات كبرى أخرى في مجال التكنولوجيا الخميس إلى قائمة المتغيبين عن حضور معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الدولي المقرر تنظيمه الشهر المقبل في لاس فيغاس. وألغت هذه الشركات حضورها المعرض بسبب فيروس كورونا.

وانضمّت الشركات الثلاث إلى قائمة آخذة في الاتساع لمؤسسات تفضّل عدم تعريض موظفيها للخطر عبر الحفلات أو المعارض أو الجلسات في الحدث السنوي الضخم.

وقال ناطق باسم غوغل "بعد دراسة متأنية قررنا الامتناع عن حضور معرض CES 2022"، مضيفا "كنّا نراقب عن كثب تطوّر المتحوّرة أوميكرون، وقررنا أنّ هذا هو الخيار الأفضل لصحة فرقنا وسلامتهم".

أيضا، ألغت شركة السيارات ذات القيادة الذاتية "وايمو" التابعة لـ"ألفابت"، المجموعة الأم لـ"غوغل"، حضورها في موقع الحدث قائلة إنها ستكتفي بالمشاركة افتراضيا. كما قالت "لينوفو" عبر تويتر إنها قررت "تعليق كل الأنشطة في موقع" المعرض.

أما شركة "إنتل" لصناعة رقائق الكمبيوتر فقد أعلنت لوكالة الأنباء الفرنسية بعد التشاور مع مسؤولين في المجال الصحّي، أن حضورها في المعرض "سيتحوّل إلى رقميّ بشكل أساسي، ومباشر مع الحد الأدنى من الموظفين على الأرض" للحد من خطر الوباء.

وجاءت هذه الأخبار في أعقاب إلغاء عدد من الشركات الكبرى الأخرى خططها أو تقليصها بسبب الانتشار السريع للمتحور أوميكرون. ولا يزال من المقرر أن يبدأ المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام، والذي كان يخطط لعودة كبيرة، في 5 كانون الثاني/يناير.

كذلك، ألغت "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك"، و"أمازون" و"تي موبايل" و"تويتر"، حضورها.

وأعلنت وسائل إعلام متخصصة في التكنولوجيا، من بينها "سي نت" و"ذي فيرج" و"تك كرانش" أنّها لن ترسل مندوبين لتغطية الحدث، مما يعزز الشكوك المتزايدة في أن المعرض قد يُؤجّل أو يُلغى.

وأعلنت جمعية تكنولوجيا المستهلك، الجهة المنظمة للمعرض، الأسبوع الماضي، أن عدد المشاركين الذين أكدوا حضورهم تجاوز الـ2100، وأنها ستوفر للحضور اختبار كوفيد-19 سريعا ومجانيا كإجراء احترازي إضافي.

ويُذكّر معرض CES عبر موقعه الالكتروني بضرورة أن يكون المشاركون جميعهم قد تلقوا تلقيحا كاملا. وأعلن المنتدى الاقتصادي العالمي المقرر عقده في كانون الثاني/يناير الاثنين أنه سيؤجل اجتماعه السنوي في دافوس السويسرية بسبب المتحور أوميكرون.

وأشار المنظمون إلى إن المنتدى الذي يجمع النخبة السياسية والتجارية في العالم سيقام في "أوائل الصيف".

فرانس24/ أ ف ب

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