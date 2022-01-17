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صندوق النقد الدولي يطالب الحكومة التونسية بإجراء إصلاحات عميقة تشمل القطاع العام

ممثل صندوق النقد الدولي في تونس. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

طالب صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية بإجراء إصلاحات عميقة تشمل القطاع العام. وقال ممثل صندوق النقد الدولي في تونس جيروم فاشي إن هذا البلد الذي يسعى للحصول على مصادر تمويل دولية شهد بعد بداية جائحة كوفيد-19 ركودا غير مسبوق منذ استقلاله. وأكد فاشي أن انهيار الناتج المحلي جعل البلاد غير قادرة على استيعاب معدل البطالة الذي يتجاوز 18 بالمائة. وتخوض الحكومة التونسية مفاوضات مع الصندوق للحصول على قروض جديدة طويلة الأمد لكنها تبقى مرهونة بطبيعة الإصلاحات الاقتصادية.