الخطوط الجوية الكويتية توقع عقدا ضخما بقيمة 6 مليارات دولار لشراء 31 طائرة من شركة إيرباص

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بعد مفاوضات صعبة تلت تحقيقات بشأن مزاعم رشاوى في اتفاق 2014، كشفت شركة الخطوط الجوية الكويتية الإثنين عن صفقة موسعة بقيمة ستة مليارات دولار لشراء 31 طائرة من شركة إيرباص.

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في صفقة تعيد هيكلة اتفاق أبرم عام 2014، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية الإثنين عن إمضاء عقد بقيمة ستة مليارات دولار مع شركة إيرباص المصنعة للطائرات لشراء 31 طائرة.

وتوصل الطرفان إلى هذا التفاهم بعد مفاوضات صعبة تلت تحقيقات بشأن مزاعم رشاوى في اتفاق 2014 الذي كان ينص في البداية على شراء 25 طائرة إيرباص ثم رُفع العدد إلى 28.

وكانت الخطوط الجوية الكويتية طلبت في 2014، 15 طائرة من طراز A320neo وعشر طائرات من طراز Airbus-350، وبدأت عملية تسليمها عام 2019.

في شباط/فبراير 2020، شُكلت لجنة برلمانية للتحقيق في رشاوى مزعومة، بعد دفع إيرباص غرامة قياسية لتجنب ملاحقات في قضية فساد.

وكانت الادعاءات متعلقة برشاوى دفعتها إيرباص لضمان بيع 25 طائرة تجارية للخطوط الجوية الكويتية.

مفاوضات شاقة

ينص الاتفاق الذي أُعيدت هيكلته على شراء ثلاث طائرات جديدة وبات يشمل في المجمل شراء 31 طائرة: تسع طائرات من طراز A320neo وست من طراز A321neo وثلاث من طراز A321neo LR وأربع من طراز A330-800neo وسبع من طراز A330-900neo واثنتان من طراز A350-900.

وقال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية علي الدخان في مؤتمر صحفي في الكويت "تمكنا من الاتفاق على إعادة هيكلة ضخمة من شأنها أن تضع شركة الخطوط الجوية الكويتية على جادة الصواب لتهيئها للنجاح على مدار الخمسة عشر عاما القادمة".

وأضاف الدخان "لأكون صريحا، كنت متشككا في طريقة إيرباص في التعامل، بشكل أساسي بسبب الشائعات المحيطة بالصفقات السابقة مع شركة الخطوط الجوية الكويتية".

وأردف المسؤول الكويتي "دخلنا لمدة 4 أشهر في مفاوضات جادة ومهنية، ورغم حدتها في بعض الأحيان، لكنها اتسمت دائما بالاحترام والتفهم لرغبات واحتياجات بعضنا البعض".

فرانس24/ أ ف ب

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