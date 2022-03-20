ألمانيا تتوصل إلى اتفاق مع قطر حول شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة للاستعاضة عن الغاز الروسي

توصلت كل من ألمانيا وقطر إلى اتفاق حول شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة، حسبما أفادت هيئة البث العامة الألمانية (إيه.آر.دي) الأحد فيما تسعى ألمانيا إلى أن تصبح أقل اعتمادا على مصادر الطاقة الروسية. وأكد متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية الألمانية في برلين أنه تم التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن "الشركات التي أتت إلى قطر مع هابيك ستدخل الآن في مفاوضات تعاقدية مع الجانب القطري".

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أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن بلاده توصلت إلى شراكة طويلة الأمد مع قطر في مجال الطاقة حسبما أفادت هيئة البث العامة الألمانية (إيه.آر.دي) الأحد فيما تسعى ألمانيا إلى أن تصبح أقل اعتمادا على مصادر الطاقة الروسية.

من جانبه، أشار الديوان الأميري في قطر في بيان إلى أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل هابيك وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لاسيما في مجال الطاقة.

وأشار وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي في بيان أنه التقى أيضا مع هابيك في الدوحة حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات بين قطر، أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم، وألمانيا في مجال الطاقة والتعاون المشترك.

وأكد متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية الألمانية في برلين أنه تم التوصل إلى اتفاق. وأوضح: "الشركات التي أتت إلى قطر مع هابيك ستدخل الآن في مفاوضات تعاقدية مع الجانب القطري".

وتعد روسيا أكبر مورد للغاز لألمانيا، وقد أطلق وزير الشؤون الاقتصادية الألماني روبرت هابيك عدة مبادرات لتقليل اعتماد بلاده على روسيا في مجال الطاقة منذ أن غزت جارتها أوكرانيا.

فرانس24/رويترز

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