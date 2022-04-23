الإنترنت: اتفاق في الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد جديدة للمحتوى على منصات شركات التكنولوجيا العملاقة

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توصلت دول الاتحاد الأوروبي والمشرعون فيه، الجمعة، إلى اتفاق بشأن قواعد جديدة تتطلب من شركات التكنولوجيا العملاقة بذل المزيد من الجهد لمراقبة المحتوى على منصاتها ودفع رسوم للجهات المنظمة التي تراقب مدى امتثالها. تواجه الشركات بموجب قانون الخدمات الرقمية غرامات تصل إلى 6 في المئة من إجمالي عملياتها على مستوى العالم لانتهاك القواعد بينما قد تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى حظرها من ممارسة أعمالها في الاتحاد الأوروبي.

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توصلت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 والمشرعون في التكتل إلى اتفاق، الجمعة، بشأن قواعد جديدة تتطلب من شركات التكنولوجيا العملاقة (غوغل وأمازون وأبل وميتا وميكروسوفت) بذل المزيد من الجهد لمراقبة المحتوى على منصاتها ودفع رسوم للجهات المنظمة التي تراقب مدى امتثالها.

وقالت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر في تغريدة: "توصلنا إلى اتفاق بشأن قانون الخدمات الرقمية: القانون سيضمن أن ما يُعتبر غير قانوني في حالة عدم الاتصال بالشبكة يُنظر إليه أيضا ويتم التعامل معه على أنه غير قانوني عبر الشبكة (الإنترنت) - ليس كشعار (ولكن) كواقع".

وقانون الخدمات الرقمية هو الشق الثاني من استراتيجية مارغريت فيستاغر للحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.

تواجه الشركات بموجب قانون الخدمات الرقمية غرامات تصل إلى 6 في المئة من إجمالي عملياتها على مستوى العالم لانتهاك القواعد بينما قد تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى حظرها من ممارسة أعمالها في الاتحاد الأوروبي.

وأيدت دول الاتحاد وعددها 27 والمشرعون الشهر الماضي القواعد التي طرحتها فيستاغر والمسماة قانون الأسواق الرقمية التي قد تجبر غوغل وأمازون وأبل وميتا وميكروسوفت على تغيير ممارساتها الأساسية في أوروبا.

فرانس24/ أ ف ب

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