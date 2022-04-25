الملياردير إيلون ماسك يشتري تويتر مقابل 44 مليار دولار

حساب إيلون ماسك على تويتر على هاتف ذكي أمام شعار شبكة التواصل الاجتماعي. صورة توضيحية نشرت في 15 أبريل/نيسان 2022.

رغم المخاوف، تمكن إيلون ماسك، رئيس مجموعة تيسلا المثير للجدل، من شراء منصة التواصل الاجتماعي العملاقة تويتر، وفق ما أعلنت الشركة الإثنين في بيان. وتوصل ماسك إلى اتفاق مع مجلس إدارة شركة تويتر على شراء المنصة بسعر 54,20 دولارا للسهم، ما يجعل قيمتها الإجمالية نحو 44 مليار دولار.

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أعلنت شركة تويتر في بيان الإثنين أن إيلون ماسك توصل إلى اتفاق مع مجلس إدارتها على شراء المنصة الاجتماعية بسعر 54,20 دولارا للسهم، ما يجعل قيمتها الإجمالية نحو 44 مليار دولار.

وبذلك، أصبح مالك مجموعة تيسلا والرجل الأغنى في العالم مالكا للمنصة التي يعتبرها "الساحة الرقمية العامة حيث تناقش موضوعات حيوية بالنسبة إلى مستقبل الإنسانية"، بحسب ما تضمن في البيان.

ويعتبر الاتفاق تحولا جذريا في موقف مجلس الإدارة الذي حاول في البداية عرقلة عرض ماسك لشراء المنصّة. فيما يذكر أن إيلون ماسك قد اشترى في وقت سابق هذا الشهر حصة رئيسية في الشركة.

وأفاد رئيس مجلس إدارة تويتر بريت تايلور إن المجلس "أجرى عملية مدروسة وشاملة لتقييم اقتراح إيلون مع تركيز مضاعف على القيمة واليقين والتمويل"، وفق بيان الشركة الذي أضاف أن المجلس يعتقد أن الصفقة "أفضل مسار للمضي قدما لمساهمي تويتر".

وتجدر الإشارة إلى أن اقتراح رئيس مجموعة تيسلا المثير للجدل شراء منصة التواصل الاجتماعي العملاقة أثار مخاوف، وخصوصا أن تصريحاته غير المتوقعة والاتهامات الموجهة له بالتنمر تتعارض مع أهدافها.

فرانس24/ أ ف ب

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