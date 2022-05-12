السعودية: أرامكو النفطية تطيح بعملاقة التكنولوجيا "آبل" وتصبح أغلى شركة في العالم

باتت أرامكو النفطية السعودية أغلى شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بعد أن أطاحت بعملاقة التكنولوجيا الأمريكية "آبل" الأربعاء. وبلغت القيمة السوقية للشركة الوطنية السعودية للبترول والغاز الطبيعي 2,42 تريليون دولار، فيما تراجعت قيمة "آبل" إلى 2,37 تريليون دولار.

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أطاحت شركة أرامكو النفطية السعودية بعملاقة التكنولوجيا الأمريكية "آبل" الأربعاء وأصبحت أغلى شركة في العالم من حيث القيمة السوقية. فقد أدى ارتفاع أسعار الذهب الأسود إلى صعود قيمة أسهم الشركات النفطية في حين تراجعت أسعار أسهم شركات التكنولوجيا.

وبلغت القيمة السوقية للشركة الوطنية السعودية للبترول والغاز الطبيعي، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، 2,42 تريليون دولار، وذلك بناء على السعر الذي أغلق عليه سهمها في نهاية جلسة التداول الأربعاء.

وأعلنت الشركة العملاقة للنفط مؤخرا أن صافي أرباحها زاد بنسبة 124 في المئة في 2021. وقالت إنه مع بدء الاقتصاد العالمي بالتعافي من جائحة كوفيد-19 "زاد صافي دخل أرامكو بنسبة 124 في المئة إلى 110.0 مليار دولار في 2021، مقارنة بـ 49.0 مليار دولار في 2020".

أما شركة "آبل" فتراجعت قيمتها السوقية إلى 2,37 تريليون دولار في نهاية جلسة التداولات الأربعاء. وانحفض سعر سهم "آبل" على الرغم من إعلانها أن أرباحها الفصلية في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أتت أكثر من المتوقع وسط طلب قوي من المستهلكين.

لكن "آبل" حذرت من أن إجراءات الإغلاق العام التي تتخذها الصين راهنا لمنع تفشي كوفيد-19 والمشاكل المستمرة في سلسلة التوريد ستؤثر على نتائج الربع الثاني من العام بمقدار 4 إلى 8 مليارات دولار.

وتتعرض المملكة السعودية، أحد أكبر مصدري النفط الخام في العالم، لضغوط لزيادة الإنتاج بعدما تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو في اضطراب أسواق الطاقة العالمية.

من جانبه، حذر رئيس أرامكو ومديرها التنفيذي أمين ناصر من أن توقعات الشركة لا تزال غير مؤكدة، مُرجعا ذلك في جزء منه إلى "عوامل جيوسياسية"، مقرا في الوقت ذاته بأن "الظروف الاقتصادية تحسنت بشكل كبير".

فقد أدى الانتعاش الاقتصادي القوي الذي سجل العام الماضي إلى زيادة الطلب على النفط، الأمر الذي أدى إلى تعافي أسعار الذهب الأسود من أدنى مستوياتها في 2020.

فرانس24/أ ف ب

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