ماسك يريد ضمانات بشأن نسبة الحسابات المزيفة في تويتر قبل استكمال عملية شراء المنصة

حساب إيلون ماسك على تويتر على هاتف ذكي أمام شعار شبكة التواصل الاجتماعي. صورة توضيحية نشرت في 15 أبريل/نيسان 2022.

اشترط الملياردير إيلون ماسك استكمال عملية استحواذه على تويتر بالحصول على ضمانات بأن أقل من 5% من حسابات المنصة مزيفة. وكان ماسك قد أعلن الجمعة تعليق عملية استحواذه على المنصة التي يرغب في شرائها بمبلغ 44 مليار دولار، قبل أن يتراجع بعد ساعات قليلة مشيرا إلى أنه "لا يزال ملتزما" بتنفيذ العملية.

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ربط رئيس شركة "تيسلا" الملياردير إيلون ماسك استكمال استحواذه على تويتر بحصوله على ضمانات بأن أقل من 5% من حسابات المنصة مزيفة.

وفي تغريدة على حسابه في تويتر الذي يتابعه نحو 94 مليون مستخدم، قال ماسك إن "رئيس تويتر التنفيذي رفض أمس أن يثبت بأن أقل من 5% من الحسابات مزيف"، مضيفا "الصفقة لن تمضي قدما حتى يتخذ رئيس المنصة هذه الخطوة".

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

ومنذ أن طرح عرضه للاستحواذ على المنصة والذي وافق عليه مجلس إدارة تويتر، أظهر ماسك رغبته في جعل المنصة حصنا لحرية التعبير، ووعد بحذف البريد العشوائي وتسهيل إجراءات حصول المستخدمين على التحقق من حساباتهم وزيادة الشفافية، من دون أن يذكر كيفية تحقيق ذلك.

ويشير ماسك في تغريدته هذه إلى تفسيرات قدمها رئيس تويتر التنفيذي باراغ أراغوال بخصوص الإجراءات المتخذة من الشركة لمكافحة البريد العشوائي والحسابات المزيفة.

وغرد أراغوال الاثنين "اسمحوا لي أن أوضح بداية ما هو مؤكد: البريد العشوائي يضر بتجربة الأشخاص الفعليين في تويتر ويمكنه تاليا أن يحدث ضررا على شركتنا"، مضيفا أن الشبكة الاجتماعية "تشجع بقوة اكتشاف أكبر نسبة ممكنة من البريد العشوائي وحذفها" و"كل شخص يشير إلى عكس ذلك هو ببساطة مخطئ".

وأكد أن الشركة توقف يوميا أكثر من نصف مليون حساب مزيف، وأسبوعيا عدة ملايين مستخدم لا يتبعون إجراءات تحقق معينة، مشيرا إلى صعوبات يواجهها القائمون على تويتر أحيانا في تمييز الحسابات الشرعية من تلك المزيفة. وتشير تويتر إلى أن نسبة الحسابات المزيفة فيها أقل بكثير من 5%.

وقال أغراوال "قدمنا لماسك لمحة عامة عن عملية التقدير قبل أسبوع ونتطلع إلى مواصلة النقاش معه ومعكم جميعاً".

ورد رجل الأعمال غريب الأطوار على أراغوال بتغريدة نشر فيها رمزا تعبيريا يرمز إلى البراز.

وسأل في تغريدة أخرى "كيف يمكن للمعلنين أن يعرفوا مقابل ماذا يدفعون أموالهم؟ هذا سؤال أساسي لسلامة تويتر المالية".

وفي مداخلة عبر الفيديو خلال مؤتمر عُقد الاثنين، أشار ماسك إلى أن نسبة الحسابات المزيفة في تويتر لا تقل عن 20%، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبرغ" وتغريدات لأشخاص كانوا حاضرين في الاجتماع.

شد وجذب

كان ماسك أعلن الجمعة تعليق عملية استحواذه المنصة التي يرغب في شرائها بمبلغ 44 مليار دولار، قبل أن يتراجع بعد ساعات قليلة مشيرا إلى أنه "لا يزال ملتزما" بتنفيذ العملية.

وغرد ماسك الثلاثاء "20% من الحسابات المزيفة والبريد العشوائي، وهو رقم يفوق بأربعة أضعاف الأرقام التي تؤكدها تويتر، لكن الرقم الفعلي قد يكون أعلى بكثير".

ولم ترد تويتر بعدما حاولت وكالة الأنباء الفرنسية التواصل معها للحصول على رد في شأن تغريدة ماسك الأخيرة.

وتراجع سهم الشركة 3,5% في التعاملات الالكترونية التي تسبق فتح بورصة "وول ستريت".

فرانس24/ أ ف ب

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