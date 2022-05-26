إيلون ماسك يرفع مساهمته المالية المباشرة في شراء تويتر إلى 33,5 مليار دولار

حساب إيلون ماسك على تويتر على هاتف ذكي أمام شعار شبكة التواصل الاجتماعي. صورة توضيحية نشرت في 15 أبريل/نيسان 2022.

أعلن الملياردير إيلون ماسك رفع مساهمته المالية المباشرة في شراء منصة عملاق المدونات القصيرة على الإنترنت تويتر إلى 33,5 مليار دولار ما ساهم في ارتفاع أسهمها 5 بالمئة في المبادلات المالية عند إغلاق بورصة "وول ستريت" في نيويورك. ويعني هذا الإعلان تخفيض قيمة القروض التي طلبها ماسك من البنوك بمقدار النصف تقريبا أي إلى 13 مليار دولار.

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ارتفع سهم منصة عملاق المدونات القصيرة على الإنترنت تويتر في المبادلات المالية بعد إغلاق بورصة "وول ستريت" بنسبة تجاوزت 5 بالمئة بعدما أعلن إيلون ماسك رفع المبلغ الذي جمعه مباشرة مع شركائه لشراء تويتر إلى 33,5 مليار دولار مخفضا بذلك قيمة القروض التي سيستدينها من المصارف.

وكان ماسك الذي يرأس شركة "تيسلا" للسيارات الكهربائية، تقدم بطلب للحصول على قروض بقيمة 25,5 مليار دولار إلا أنه خفضها إلى 13 مليار دولار على ما جاء في وثيقة سجلت الأربعاء لدى الهيئة الضابطة للأسواق المالية (SEC) ما يخفض العبء المالي بشكل كبير.

ومطلع أيار/مايو، التزم مساهمون حاليون في تويتر إشراك أسهمهم في العملية والبقاء في رأسمال الشركة وإن بنسبة أقل بعد سحبها من التداول في البورصة. وتساهم قيمة أسهمهم تاليا في خفض المبلغ الذي ينبغي على ماسك تأمينه.

وأعلن ماسك مؤسس شركة "سبايس إكس" لصناعات الفضاء أيضا، الأربعاء أنه تلقى التزامات مباشرة أخرى سمحت له بخفض القروض لحصول عملية الشراء، بمعدل 6,25 مليار دولار إضافية.

لم يحدد ماسك إن كانت هذه المبالغ مصدرها أمواله الخاصة كليا أو جزئيا أو أن مستثمرين آخرين انضموا إليه.

وكان حجم القروض الأساسية، أثار قلق محللين لأنها كانت تستند إلى أسهم تيسلا وتقيم ارتباطا مع شركة صناعة السيارات الأمر الذي لم تحبذه الأسواق.

فرانس24/ أ ف ب

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