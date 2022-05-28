سوناطراك الجزائرية توقع صفقة للتنقيب عن النفط مع سينوبك الصينية بقيمة 490 مليون دولار

وقعت شركة النفط والغاز الجزائرية سوناطراك اتفاقا مع شركة سينوبك الصينية للبترول والكيماويات بهدف إنتاج مشترك للنفط تقدر قيمته بـ490 مليون دولار.

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قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الوطنية الجزائرية توفيق حكار إن سوناطراك وقعت اتفاق مشاركة إنتاج بقيمة 490 مليون دولار مع شركة البترول والكيماويات الصينية سينوبك للتنقيب عن النفط في منطقة زرزايتين في حوض إليزي.

ووفق المسؤول الجزائري، فإن الاتفاق الذي تبلغ مدته 25 عاما يرتقب أن ينتج إجمالا 95 مليون برميل من النفط.

وكانت شركة المحروقات الجزائرية أعلنت الخميس أنها منحت الصين عقدا قيمته 520 مليون دولار لبناء مصنع ميثيل ثالثي-بوتيل الأيثرى (MTBE).

وأضافت الشركة خلال حفل التوقيع أن المشروع سيدخل حيز الإنتاج في عام 2025 بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن سنويا.

فرانس24/ رويترز

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