إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقا للتجارة الحرة يعد الأول من نوعه بين تل أبيب ودولة عربية

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وقعت إسرائيل والإمارات الثلاثاء في دبي اتفاق تجارة حرة يعتبر الأول من نوعه بين تل أبيب ودولة عربية، وأهم ثمار تطبيع العلاقات على المستوى الاقتصادي بين البلدين. وحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية، سيتم استثناء 96 بالمئة من الرسوم الجمركية على جميع السلع فورا أو تدريجيا، كما يتوقع أن يزيد الاتفاق حجم التجارة بين البلدين لأكثر من عشرة مليارات دولار في غضون خمس سنوات.

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في خطوة وصفت بـ "التاريخية"، وقعت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي ووزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري الثلاثاء اتفاقية للتجارة الحرة بين تل أبيب وأبو ظبي، تعد الأولى مع بلد عربي منذ تطبيع العلاقات.

في هذا السياق، قال وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي عبر تغريدة على تويتر "إن الاتفاقية كتبت "فصلا جديدا في تاريخ الشرق الأوسط". وأضاف أنها "ستعمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتسريع وتيرة النمو والمساهمة في بدء حقبة جديدة من السلام والاستقرار والازدهار".

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ويرتقب أن ترفع التعريفات الجمركية عن 96 بالمئة من البضائع وتتوقع الإمارات أن تزيد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حجم التجارة بين البلدين لأكثر من عشرة مليارات دولار في غضون خمس سنوات. كما ستخفض التعريفات على بضائع منها المواد الغذائية والأدوية والألماس والمجوهرات والأسمدة وغيرها من الكيماويات.

وأفادت بيانات رسمية إسرائيلية أن حجم التبادل التجاري الإسرائيلي الإماراتي بلغ 1.2 مليار دولار في 2021.

من جهتها، قالت باربيفاي في بيان إن الزيادة المتوقعة في التبادل التجاري وإزالة العوائق وإتاحة فرص للشركات الجديدة وشراكات سيشكل "أساسا متينا للمسار المشترك" للإمارات وإسرائيل.

وقال دوريان باراك رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي إن اتفاقية التجارة حددت التعريفات الجمركية والواردات وحقوق الملكية الفكرية مما يشجع المزيد من الشركات الإسرائيلية على فتح مكاتب في الإمارات وخاصة في دبي.

ويتوقع المجلس أن تكون هناك ألف شركة إسرائيلية تعمل في الإمارات أو عبرها بحلول نهاية العام وتمارس أنشطة مع جنوب آسيا والشرق الأقصى والشرق الأوسط.

تصاعد أعمال العنف الإسرائيلية الفلسطينية

وتم توقيع الاتفاقية وسط تصاعد أعمال العنف الإسرائيلية الفلسطينية، إذ أدانت وزارة الخارجية الإماراتية الإثنين "اقتحام مستوطنين متطرفين لباحة المسجد الأقصى المبارك بحماية من القوات الإسرائيلية".

ودعت الوزارة "السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وإنهاء حالة من التوتر والاحتقان" كما أكدت على أهمية "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب الانجراف إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار".

وفي اليوم نفسه، أُبلغت وسائل الإعلام المدعوة بأنه لا يمكنها حضور التوقيع. ولم يذكر سبب لهذا التغيير المفاجئ.

وقالت وزيرة الاقتصاد باربيفاي لراديو "إسرائيل اليوم" إنها لم تسمع "أي شيء غير معتاد" بشأن العنف في محيط المسجد الأقصى حتى الآن خلال زيارتها.

محاولة لتعزيز الاقتصاد

وبالنسبة للإمارات، تعد اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل هي ثاني اتفاقية ثنائية بعد توقيعها اتفاقية مماثلة مع الهند في فبراير/شباط وتجري مفاوضات مع عدة دول أخرى منها إندونيسيا وكوريا الجنوبية لإبرام اتفاقات أخرى.

وتسعى الإمارات جاهدة لإبرام مثل هذه الاتفاقات في محاولة لتعزيز اقتصادها بعد تضرره من جائحة فيروس كورونا.

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل أقامتا علاقات رسمية في سبتمبر/أيلول 2020 ضمن اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة بعد عقود من السياسة العربية الداعية إلى إقامة دولة فلسطينية قبل إقامة علاقات مع إسرائيل.

فرانس24/ رويترز

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