تويتر ستزود إيلون ماسك بسيل من البيانات منها تلك المتعلقة بالحسابات المزيفة

قرر مجلس إدارة تويتر تزويد الملياردير إيلون ماسك بـ"سيل من البيانات من بينها نحو 500 مليون تغريدة تنشر في المنصة يوميا"، على الأرجح بدءا من هذا الأسبوع، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، مشيرة إلى أن تويتر وافقت على طلب ماسك الحصول على بيانات الشركة الداخلية لإزالة شكوكه حول عدد الحسابات المزيفة في المنصة.

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وافق مجلس إدارة تويتر على طلب إيلون ماسك الحصول على بيانات الشركة الداخلية لإزالة شكوكه حول عدد الحسابات المزيفة في المنصة، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".

وفي وثيقة رسمية قدمها الاثنين لهيئة البورصة، هدد رئيس شركة "تيسلا" بسحب عرضه المتعلق باستحواذ المنصة التي يعتبر أنها "تقاوم بشكل نشط" طلباته للحصول على معلومات حول الحسابات المزيفة والبريد المزعج، وهو ما دحضته الشركة.

وذكر مقال نشرته الصحيفة الأمريكية الأربعاء أن مجلس إدارة تويتر عليه أن يزود الملياردير بـ"سيل من البيانات من بينها نحو 500 مليون تغريدة تنشر في المنصة يوميا"، وذلك ربما بدءا من هذا الأسبوع. وتنسب "واشنطن بوست" معلوماتها إلى مصدر لم تسمه على دراية بالمفاوضات.

وقدم إيلون ماسك عرضا لشراء الشبكة الاجتماعية مقابل 44 مليار دولار في أبريل/نيسان بعد تطورات عدة بدءا من شرائه أسهما في الشركة، وهو ما شكل مفاجأة للمساهمين فيها، وصولا إلى نشره تغريدات انتقادية عدة في المنصة. وفي منتصف أيار/ مايو، أعلن ماسك تعليق الاتفاق السابق مع مجلس الإدارة (قبل إعادة تأكيد نيته شراء المنصة)، مشككا بصحة البيانات التي ترسلها تويتر بشأن البريد العشوائي والحسابات المزيفة، والتدابير المتخذة للحد من انتشارها.

وقال أحد محامي الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا، للموظفين الأربعاء إن الصفقة لا تزال قائمة، وتصويت المساهمين للموافقة على استحواذ ماسك المنصة سيجري في أواخر يوليو/تموز أو أوائل أغسطس/آب، وفق وكالة "بلومبرغ".

وتلزم اتفاقية الشراء رجل الأعمال بإتمام الصفقة، ما لم يتمكن من إثبات أن الشبكة الاجتماعية خدعته أو أن حدثا كبيرا أدى إلى تغيير قيمتها. وتعهد الطرفان دفع تعويضات في حال فسخ أحدهما العقد تصل إلى مليار دولار في ظل ظروف معينة. وتقول تويتر إن عدد الحسابات المزيفة والبريد العشوائي يقل عن 5 بالمئة من إجمالي الحسابات المسجلة. إلا أن ماسك يعتبر أن المنهجية المعتمدة من المنصة ليست "مناسبة" وأن عليه إجراء "تحليله الخاص".

واعتبر المحلل دان إيفز في تغريدة عبر تويتر أن مجلس الإدارة في حال سمح لماسك بالوصول إلى المعلومات كلها "فهذا سينهي المأزق الكبير". وكان سعر سهم تويتر في بورصة نيويورك للأوراق المالية قريبا من 40 دولارا الأربعاء، وهو سعر بعيد جدا عن مبلغ 54,20 دولارا الذي قدمه أغنى رجل في العالم في أبريل/نيسان.

فرانس24/ أ ف ب

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