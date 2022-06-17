منظّمة التجارة العالمية تتوصل لاتفاقات "تاريخية" بشأن الصيد وبراءات اختراع لقاحات فيروس كورونا

وافق المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الجمعة في جنيف، والذي ضم ممثلي 164 دولة الأعضاء، على اتفاقات "تاريخية" بشأن الصيد وبراءات اختراع لقاحات فيروس كورونا والأمن الغذائي. وقالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو-إيويلا إن هذه "النتائج تُبين أن منظمة التجارة العالمية قادرة على الاستجابة للحالات العاجلة في عصرنا". وتم التوصل إلى اتفاق بين المفاوضين على كل هذه المواضيع بعد مداولات مكثفة استمرت أياما عدة.

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أعلن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، الذي كان يهدف إلى تناول انعدام الأمن الغذائي الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا، أنه وافق الجمعة في جنيف على اتفاقات "تاريخية" بشأن الصيد وبراءات اختراع لقاحات كوفيد-19 والأمن الغذائي.

وقالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو-إيويلا أمام رؤساء وفود الدول الـ164الأعضاء في المنظمة، إن هذه "مجموعة غير مسبوقة من النتائج. لقد مضى وقت طويل منذ أن حققت منظمة التجارة العالمية مثل هذا العدد الكبير من النتائج متعددة الأطراف. النتائج تُبين أن منظمة التجارة العالمية قادرة على الاستجابة للحالات العاجلة في عصرنا".

وكان المؤتمر يهدف إلى تناول انعدام الأمن الغذائي الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا فضلا عن إلغاء الدعم الذي يسهل الصيد المفرط ويفرغ المحيطات ورفع البراءات التي تحمي لقاحات كوفيد-19 موقتا، وإصلاح المنظمة.

وأعلن رئيس المؤتمر الوزاري تيمور سليمانوف مساعد رئيس مكتب رئيس كازاخستان، التوصل إلى اتفاق بين المفاوضين على كل هذه المواضيع بعد مداولات مكثفة استمرت أياما عدة خيم عليها خصوصا موقف الهند المتشدد.

لكن المنظمة لم تنشر على الفور النصوص النهائية.

فرانس24/ أ ف ب

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