الحرب في أوكرانيا

فيديو: فرنسا تبحث عن بدائل للغاز الروسي إثر قطع موسكو تدفقه عبر خط الأنابيب "نورد ستريم"

01:24 أعلنت شركة "جي إر تي" الجمعة أنها لم تتلق أي غاز روسي عبر خط الأنابيب منذ 15 حزيران/يونيو 2022. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

قطعت روسيا إمداد الغاز عن فرنسا في إجراء من شأنه التسبب في زيادة جديدة في أسعار الغاز، إذ أعلنت الجمعة شركة "جي إر تي غاز"، المشرفة على شبكة نقل الغاز الفرنسية، أنها لم تتلق أي غاز روسي عبر خط الأنابيب منذ 15 حزيران/يونيو. على خلفية ذلك اتخذت السلطات إجراءات لتفادي مزيد من ارتفاع الأسعار وتعويض الموردين، إلا أن ذلك لم يخفف من قلق المستهلك الفرنسي لا سيما وأن البلاد في حاجة إلى إيجاد بدائل عن الغاز الروسي على المدى البعيد.