صندوق النقد الدولي سيبدأ مفاوضات مع تونس مرحبا ببرنامج الإصلاحات الحكومية المقترحة

الرئيس التونسي قيس سعيّد يؤدي اليمين الدستورية في تونس في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

سيبدأ صندوق النقد الدولي مفاوضات مع تونس بشأن تقديم برنامج للدعم، وفق ما أعلن في بيان الأربعاء. ورحب الصندوق ببرنامج الإصلاح الحكومي المقترح للتعامل مع الوضع المتأزم في البلاد والذي يتضمن تجميد فاتورة رواتب القطاع العام، وبعض التخفيضات في الدعم، وإعادة هيكلة شركات عامة.

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أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء أنه "على استعداد لأن يبدأ خلال الأسابيع المقبلة مفاوضات حول برنامج" لدعم تونس بشرط تنفيذها إصلاحات. وتضمن بيان الصندوق أن هذا القرار اتخذ "عقب سلسلة من المناقشات الفنية مع السلطات التونسية استمرت لعدة شهور".

وقال البيان ناقلا عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور قوله إنه "في ظل التداعيات الحادة للحرب في أوكرانيا، تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحا".

ويذكر أن تونس أجرت مناقشات أولية مع المؤسسة الدولية للحصول على قرض جديد لإنقاذ اقتصادها الذي تعصف به سنوات من البطالة المرتفعة والتضخم والدين العام حتى قبل ثورة 2011.

والتقى أزعور الرئيس قيس سعيّد ومسؤولين آخرين، خلال زيارة أجراها هذا الأسبوع، ورحب ببرنامج الإصلاح الحكومي الأخير للتعامل مع الوضع الذي تفاقم بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا. وشدد المسؤول على أن الإصلاحات يجب أن تفيد الشعب.

واعتبر الصندوق في بيانه أنه "يتعين أن تتصدى تونس على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية" بما يشمل "إحلال التحويلات الموجهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي".

وتتضمن خطة الإصلاح الحكومية تجميد فاتورة رواتب القطاع العام، وبعض التخفيضات في الدعم، وإعادة هيكلة شركات عامة.

فرانس24/ أ ف ب

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