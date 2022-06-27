فرنسا تدعو الدول المصدرة للنفط لزيادة إنتاجها "استثنائيا"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش مشاركته في قمة السبع بألمانيا، 27 حزيران/يونيو 2022.

على هامش قمة مجموعة السبع في إلماو بألمانيا، اعتبرت الرئاسة الفرنسية الإثنين أن "هناك حاجة لأن تنتج الدول المنتجة المزيد استثنائيا" لتجاوز الأزمة في أسعار الوقود الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. وحضت فرنسا أيضا على تنويع مصادر الطاقة في السوق العالمية بما في ذلك إيران وفنزويلا.

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حثت فرنسا الإثنين الدول المصدرة للنفط إلى زيادة إنتاجها "استثنائيا" ودعت إلى "تنويع مصادر الإمدادات" بما يشمل إيران وفنزويلا للحد من ارتفاع الأسعار في المحطات بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت الرئاسة الفرنسية على هامش قمة مجموعة السبع في إلماو بألمانيا "هناك حاجة لأن تنتج الدول المنتجة المزيد استثنائيا" لتجاوز الأزمة.

ومن المنتظر أن يناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن هذه المسألة خلال زيارته للسعودية في تموز/يوليو، كما أن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون "على اتصال" مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وكذلك رئيس دولة الإمارات الجديد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما أشار قصر الإليزيه.

ولفتت باريس إلى أن "هناك موارد في أماكن أخرى يجب أيضا بحثها".

وأوضحت أن "المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني منجزة الآن فيما يتعلق بالقضايا النووية، ولكن ليس فيما يتعلق بالعلاقة بين إيران والولايات المتحدة بشأن قضية محددة، وهي العقوبات الأمريكية المرتبطة بالإرهاب".

وشددت على أن "هناك عقدة يجب فكها" حتى تتسنى "إعادة النفط الإيراني إلى الأسواق". وأكد الإليزيه أنه "يجب أيضا إتاحة إعادة النفط الفنزويلي إلى السوق".

وتخضع الدولتان المنتجتان للنفط لعقوبات أمريكية.

وتؤيد فرنسا الاقتراح الأمريكي بوضع حد أقصى لأسعار النفط، لكنها ترى أنه من الضروري توسيعه ليشمل الغاز وكافة الفاعلين في السوق.

وقدرت الرئاسة الفرنسية أن "مبدأ الحد الأقصى للسعر مقبول ويمكن دعمه، لكن طريقة تطبيقه غير واضحة إلى حد ما. يجب أن يكون واسع النطاق قدر الإمكان"، داعية إلى "نقاشات معمّقة" حول الموضوع.

فرانس24/ أ ف ب

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