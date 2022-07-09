إيلون ماسك يلغي اتفاقا بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر والمنصة تعلن مقاضاته

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قرر الملياردير إيلون ماسك الجمعة إلغاء صفقته لشراء تويتر البالغة 44 مليار دولار التي وقعها في نيسان/أبريل. ومن جانبه، أعلن رئيس موقع تويتر أنّ الشركة ستتّخذ إجراءات قانونيّة بهدف إلزام إيلون ماسك بـ"تنفيذ" صفقة شراء المنصّة.

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في رسالة وجهها إيلون ماسك إلى هيئة تنظيمية، ألغى الملياردير صفقته لشراء تويتر الجمعة، متهما منصة التواصل الاجتماعي بتقديم بيانات "مضللة" حول عدد الحسابات الوهمية.

ويفتح إلغاء ماسك الصفقة البالغة 44 مليار دولار التي وقعها في نيسان/أبريل الباب أمام معركة قضائية مع الشركة التي تتخذ سان فرنسيسكو مقرا، حول رسوم فسخ الصفقة والتي قد تصل إلى مليار دولار وأكثر.

وقال محاموه في رسالة إلى تويتر أُرسِلت نسخة منها إلى هيئة البورصات والأوراق المالية الأمريكية إن "السيد ماسك يمارس حقه بإلغاء الاتفاق والتخلي عن الصفقة".

وأضافوا إن تويتر تقاعس أو رفض الاستجابة لطلبات متعددة للحصول على معلومات حول حسابات وهمية أو غير مرغوب فيها على المنصة، وهو أمر أساسي لأداء عمل الشركة. وكان ماسك قد هدد بوقف الصفقة ما لم تقدم الشركة دليلا على أن الحسابات الوهمية أقل من خمسة بالمئة من المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات على خدمة وسائل التواصل الاجتماعي.

رئيس تويتر سيقاضي ماسك

من جهته، أعلن رئيس موقع تويتر الجمعة أنّ الشركة ستتّخذ إجراءات قانونيّة بهدف إلزام إيلون ماسك بـ"تنفيذ" صفقة شراء المنصّة.

وقال بريت تايلور في تغريدة إنّ "مجلس إدارة تويتر ملتزم بإتمام الصفقة بالسعر والشروط المتّفق عليهما مع ماسك"، مضيفا "نحن واثقون من أننا سننتصر".

فرانس24/ أ ف ب/رويترز

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