الولايات المتحدة: رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم يؤدي لهبوط قيمة الدولار

قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الأربعاء رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة، ما أدى لانخفاض قيمة الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، مثل اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني. وتهدف هذه الخطوة إلى كبح جماح التضخم الذي تواجهه الولايات المتحدة.

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تراجعت قيمة الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الأربعاء بتأثير رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة وتعلقيات من جيرول باول رئيس البنك المركزي الأمريكي أثارت آمالا بمسار أبطأ لزيادات الفائدة.

وزاد مجلس الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة القياسي بما يقدر ب 75 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي في إطار سعيه لكبح جماح التضخم، لكنه أشار إلى أن سوق العمل ما زالت قوية في حين أن مؤشرات اقتصادية أخرى ضعفت.

وارتفعت العملة الخضراء في بادئ الأمر عقب بيان مجلس الاحتياطي، لكنها سرعان ما عكست مسارها وتراجعت مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في حين قفزت الأسهم في بورصة وول ستريت بعد تعليقات باول.

وهبط مؤشر الدولار 0,756 بالمئة إلى 106,310 مع صعود اليورو 0,97 بالمئة إلى 1,0212 دولار.

وارتفعت العملة اليابانية 0,26 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 136,58 ين للدولار في حين صعد الجنيه الإسترليني 1,25 بالمئة إلى 1,2175 دولار.

وفي سوق العملات المشفرة، قفزت بتكوين 8,65 بالمئة إلى 22 ألفا و792,02 دولار.

فرانس24/ رويترز

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