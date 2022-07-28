توقيع مذكرة تفاهم بين الجزائر والنيجر ونيجيريا لمد خط غاز عابر للصحراء

فني يقف في محطة كريشبا لمعالجة الغاز على بعد حوالي 1200 كلم جنوب الجزائر العاصمة في 14 ديسمبر/كانون الأول 2008.

أعلن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب الخميس أن بلاده وقعت مذكرة تفاهم مع نيجيريا والنيجر لمدّ خط أنابيب للغاز الطبيعي عبر الصحراء. وكانت الدول الأفريقية الثلاث قد اتفقت في يونيو/حزيران الماضي على إعادة تفعيل محادثات خاصة بالمشروع ذاته كانت قد بدأت قبل عقود. وقد يمثل المشروع فرصة لأوروبا من أجل تنويع مصادرها من الغاز.

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أفادت مصادر تلفزيونية أن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب أدلى بتصريح إلى الصحافة الخميس قال فيه إن بلاده صادقت على مذكرة تفاهم مع النيجر ونيجيريا بشأن بناء خط غاز عابر للصحراء. وأضاف أن الدول الثلاث ستواصل المحادثات لتنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن.

ويذكر أن كلفة المشروع تقدر بـ 13 مليار دولار وسيتم نقل ما قد يصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويا إلى أوروبا.

وذكر تلفزيون النهار الجزائري أنه من المتوقع أن يمتد خط الأنابيب لمسافة أربعة آلاف كيلومتر. ومن المنتظر أيضا أن يبدأ هذا الخط من واري في نيجيريا لينتهي بحاسي الرمل في الجزائر حيث سيتصل بخطوط أنابيب قائمة تقوم بإمداد الغاز إلى أوروبا.

وكانت الفكرة قد طرحت للمرة الأولى قبل أكثر من 40 عاما وجرى توقيع اتفاق بين الدول الثلاث في 2009 ولكن منذ ذلك الحين لم يشهد المشروع تقدما يذكر.

ويذكر أن الجزائر صدّرت 54 مليار متر مكعب من الغاز في 2021 أغلبها إلى إيطاليا وإسبانيا.

فرانس24/ رويترز

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